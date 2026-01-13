L'action d'Orsted bondit alors qu'un tribunal américain lève le blocage de Trump sur un projet éolien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le gouvernement américain cherche à bloquer le projet Revolution Wind

Le tribunal autorise la reprise des travaux

Orsted risquait une perte de 3 milliards de dollars, selon un analyste

D'autres projets doivent également être jugés cette semaine

Les actions d'Orsted

ORSTED.CO ont bondi de 6% mardi après qu'un tribunal américain a autorisé le développeur danois d'éoliennes offshore à reprendre les travaux sur son projet Revolution Wind presque achevé, apaisant ainsi les craintes de pertes de plusieurs milliards de dollars. La décision intervient après des perturbations répétées des projets éoliens offshore sous le président américain Donald Trump, qui a critiqué les éoliennes comme étant laides, coûteuses et inefficaces. L'action en justice d'Orsted fait partie de plusieurs actions intentées par des entreprises d'éoliennes offshore et des États qui cherchent à annuler la suspension du 22 décembre du ministère de l'Intérieur de cinq baux éoliens offshore en raison de ce qu'il a déclaré être des préoccupations de sécurité nationale.

REPRENDRE LE TRAVAIL DÈS QUE POSSIBLE La suspension a également touché le projet Sunrise Wind d'Orsted, le projet EQNR.OL Empire Wind d'Equinor près de New York et le projet D.N Coastal Virginia Offshore Wind de Dominion Energy. Les actions d'Equinor étaient en hausse de 3 % à 9 h 25 GMT.

"L'objectif est maintenant de reprendre les travaux de construction en toute sécurité dès que possible et de fournir une électricité fiable et abordable à 350 000 foyers dans le Rhode Island et le Connecticut", a déclaré le directeur général d'Orsted, Rasmus Errboe, dans un communiqué publié lundi en fin de journée, à la suite de la décision. Cette décision fait écho à une victoire judiciaire obtenue en septembre à l'adresse , lorsqu'un juge a rejeté la première tentative de l'administration d'interrompre le projet. Les deux suspensions invoquaient des raisons de sécurité nationale que les juges ont jugées insuffisantes pour justifier l'interruption du projet.

Le jugement réduit fortement le risque d'annulation de Revolution Wind, qui aurait entraîné des pertes d'environ 20 milliards de couronnes danoises (3,12 milliards de dollars), selon l'analyste Jacob Pedersen de Sydbank. Les analystes ont déclaré que la décision suscitait l'espoir d'une issue similaire pour le projet Sunrise Wind d'Orsted, plus vaste, JP Morgan notant que les investisseurs avaient probablement déjà pris en compte une décision favorable.

RISQUES DE CRÉDIT ET VENTS CONTRAIRES POLITIQUES Orsted, déjà confronté à l'inflation, à des taux d'intérêt plus élevés et à des retards dans la chaîne d'approvisionnement, a levé 9,4 milliards de dollars dans le cadre d'une émission de droits à l'automne dernier afin de protéger ses liquidités et d'essayer d'éviter de nouvelles dégradations de sa cote de crédit. Il a lutté pour attirer des co-investisseurs, en particulier pour Sunrise Wind, dans un contexte de résistance de l'administration Trump.

S&P Global a rétrogradé la société à BBB, la note la plus basse de la catégorie investissement, en août. Lundi, Moody's a ramené de stable à négative sa perspective sur l'entreprise, citant le risque accru que l'opposition politique aux États-Unis puisse retarder ou faire échouer des projets d'éoliennes en mer tels que Sunrise Wind.

Un nouvel abaissement de la note entraînerait une hausse des coûts d'emprunt et une baisse des bénéfices, ont averti les analystes.

