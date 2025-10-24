L'action d'Intel en hausse de près de 10 % après un bénéfice trimestriel ayant dépassé les attentes

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

L'action d'Intel INTC.O a augmenté de près de 10 % à Francfort vendredi, un jour après que la société a dépassé les attentes concernant son bénéfice du troisième trimestre, grâce à des mesures de réduction des coûts spectaculaires.

Ces résultats ont été la première publication des résultats de la société après des investissements de plusieurs milliards de dollars de la part de Nvidia NVDA.O et de la société japonaise SoftBank 9984.T , ainsi qu'une prise de participation sans précédent du gouvernement américain, les investisseurs anticipant un apport majeur de liquidités.

Son action a augmenté d'environ 7 % lors des échanges après bourse aux États-Unis jeudi, et de 9,7 % à Francfort vendredi.

INTC.F