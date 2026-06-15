L'action d'Elicio chute après l'échec d'un vaccin contre le cancer du pancréas lors d'un essai clinique de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

* Le cours de l'action s'effondre de 72 % à la suite de la publication des données

* Selon Elicio, un déséquilibre plus important de la maladie résiduelle chez les patients traités pourrait avoir pesé sur les résultats

* La société explore des options de financement et de partenariat pour poursuivre son développement

(Modification du code de référence dans les médias de ELICIO-TRIAL/ à ELICIO-STOCKS, mise à jour de l'évolution du cours de l'action, ajout des commentaires d'analystes aux paragraphes 5, 6 et 8) par Sahil Pandey et Mariam Sunny

L'action d'Elicio Therapeutics ELTX.O a chuté d'environ 72 % lundi après que le vaccin expérimental contre le cancer du pancréas de cette société de biotechnologie n'ait pas réussi à prolonger de manière significative la durée pendant laquelle les patients vivaient sans récidive de la maladie, manquant ainsi l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire.

Le traitement, ELI-002 7P, est conçu pour administrer le médicament directement dans les ganglions lymphatiques afin de stimuler les réponses immunitaires contre le cancer.

L'étude a recruté 144 patients atteints d'un cancer du pancréas lié à des mutations du gène KRAS, qui avaient subi une intervention chirurgicale et un traitement standard et qui, à leur inscription, ne présentaient plus de signe de maladie à l'examen radiologique, a indiqué la société.

Elicio a indiqué qu'environ 19 % des patients ayant reçu le traitement présentaient des niveaux plus élevés de maladie résiduelle, augmentant ainsi le risque de récidive, contre environ 10 % dans le groupe témoin, un déséquilibre qui, selon la société, a pesé sur les résultats.

L'essai avait pour charge de générer les premières données d'efficacité randomisées pour un vaccin anticancéreux ciblant le gène KRAS et son large recrutement, indépendamment de la maladie résiduelle, « a peut-être atténué l'effet thérapeutique détectable », a déclaré Mayank Mamtani, analyste chez B. Riley.

Il a ajouté que l’« avenir du projet » repose désormais sur l’étude de phase avancée, qui se concentre sur les patients présentant une maladie résiduelle plus faible et évalue des posologies supplémentaires.

Moderna MRNA.O développe un vaccin anticancéreux personnalisé, l’intismeran autogene, en association avec le médicament phare de Merck MRK.N , le Keytruda, chez des patients atteints d’un cancer de la peau.

Contrairement aux traitements personnalisés qui doivent être conçus sur mesure pour chaque patient, l'ELI-002 7P est prêt à l'emploi, ce qui simplifie la fabrication et réduit les coûts, a déclaré M. Mamtani.

Chez les patients ayant bénéficié d'une ablation chirurgicale complète du cancer, représentant environ 84 % de la population étudiée, le traitement a permis d'atteindre une survie sans récidive moyenne de 23,8 mois, contre 12,8 mois pour le groupe témoin, qui n'a reçu que le traitement standard, a déclaré Elicio.

Le traitement a également présenté un profil de sécurité favorable, sans arrêt du traitement lié à celui-ci et avec moins d'effets indésirables que dans le groupe témoin, ce qui soutient son utilisation potentielle à long terme et des approches combinées, a déclaré Elicio.

Elicio a déclaré qu'elle évaluait actuellement plusieurs opportunités stratégiques de financement et de partenariat.