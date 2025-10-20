L'action d'Amazon en hausse après la panne d'AWS qui a perturbé le web

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

20 octobre - ** L'action d'Amazon.com AMZN.O augmente de 1 % ce lundi, malgré une panne majeure de l'unité de cloud AWS , qui a affecté des milliers de sites web et d'applications dans le monde entier ** La hausse d'AMZN s'inscrit dans le cadre d'un rallye technologique à Wall Street, avec le S&P 500 .SPX en hausse de 1 % et le Nasdaq .IXIC en hausse de 1,4 %

** La panne d'AWS a marqué la plus grande perturbation Internet depuis l'incident CrowdStrike CRWD.O l'année dernière, soulignant les risques de dépendance à l'égard de quelques fournisseurs d'informatique en nuage ** AMZN est maintenant en baisse d'environ 2 % depuis le début de l'année, à la traîne du Nasdaq .IXIC qui est en hausse de 19 %

** L'action est récemment à 28x les bénéfices attendus, bien en dessous du PE prévisionnel moyen sur 5 ans de 50