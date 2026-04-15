L'action d'Allbirds bondit de plus de 400 % grâce à son projet de passer de la chaussure à l'IA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Les actions d'Allbirds BIRD.O ont plus que quintuplé mercredi après que le fabricant de chaussures a déclaré qu'il levait des capitaux et qu'il s'orientait vers l'infrastructure informatique de l'IA.

La société basée à San Francisco, en Californie, a déclaré qu'elle exécuterait un accord de financement convertible de 50 millions de dollars avec un investisseur institutionnel et prévoit d'utiliser le produit pour acquérir des unités de traitement graphique (GPU).

Allbirds prévoit également de se rebaptiser "NewBird AI" et, au fil du temps, de se concentrer sur l'offre de capacités d'informatique en nuage et de services d'IA, bien qu'elle n'ait pas fourni de détails supplémentaires sur sa nouvelle stratégie.

Ce remaniement intervient dans un contexte de fort engouement des investisseurs pour les valeurs liées à l'IA et l'infrastructure des centres de données qui la soutient, dans l'espoir de bénéficier des centaines de milliards d'investissements des entreprises qui se déversent dans la technologie.

"Cela ressemble à une tentative de capitaliser sur le mouvement de l'IA. Je ne vois pas en quoi Allbirds apporte quelque chose de plus que la reconnaissance de son nom", a déclaré Bruce Winder, consultant indépendant en commerce de détail.

Allbirds a fermé la plupart de ses magasins au cours des derniers mois en raison de la faible demande et du passage à des partenariats en ligne. Le mois dernier, Allbirds a déclaré avoir vendu sa marque et ses actifs de chaussures à American Exchange Group pour 39 millions de dollars .

L'action a augmenté de 435 % à 13,33 dollars, ce qui valorise l'entreprise à 116 millions de dollars, selon les données du LSEG. Allbirds figurait également parmi les ordres les plus actifs sur la plateforme de transactions de Fidelity mercredi, ce qui témoigne de l'intérêt des investisseurs particuliers.

Le mouvement fait écho aux efforts passés des petites entreprises américaines qui ont remodelé leurs modèles d'affaires pour exploiter l'enthousiasme des investisseurs. En 2017, le fabricant de boissons Long Island Iced Tea Corp a fait pivoter vers la technologie blockchain sous le nom de Long Blockchain

Allbirds a fait ses débuts sur le Nasdaq en 2021 avec une valorisation de 3 milliards de dollars, mais a perdu environ 99 % de sa valeur de marché au dernier cours de clôture.