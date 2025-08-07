 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
L'action d'Airbnb chute en raison des perspectives de croissance plus lentes
information fournie par Reuters 07/08/2025 à 10:12

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

7 août - ** Les actions de la plateforme de location de vacances Airbnb ABNB.O ont baissé de 6,1 % à 122,5 $ dans les échanges de pré-marché

** Mercredi, la société a prévu un ralentissement de la croissance pour le reste de l'année, attribuant la tendance à des comparaisons difficiles avec la même période de l'année dernière, lorsque des réservations robustes en Asie et en Amérique latine avaient considérablement stimulé les bénéfices

** J.P.Morgan augmente le prix cible de 120 à 130 dollars et maintient la note de l'action à "neutre"

** La société de courtage considère que la croissance d'Airbnb est alimentée par une demande constante de locations à court terme et par son leadership dans ce domaine, avec une augmentation supplémentaire due à l'expansion des services et des expériences

** La société a déclaré des revenus trimestriels de 3,10 milliards de dollars, par rapport aux estimations des analystes de 3,04 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG

** En moyenne, ABNB a noté "hold"; le prix cible médian est de 140 $ - données compilées par LSEG

** À la clôture de mercredi, l'action a baissé de ~0,63 % depuis le début de l'année

Valeurs associées

AIRBNB RG-A
130,5000 USD NASDAQ +0,42%
