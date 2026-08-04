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L'action Chipotle Mexican Grill en baisse après le retrait de piments jalapeños liés à des cas de salmonellose
information fournie par Reuters 04/08/2026 à 20:18
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Actualisation)

4 août - ** L'action Chipotle Mexican Grill CMG.N recule d'environ 6 % à 35,50 dollars

** CMG indique avoir retiré les piments jalapeños suspects de certains de ses restaurants après avoir identifié ces piments comme un ingrédient commun potentiellement lié à une épidémie de salmonellose

** La société ajoute qu'après avoir pris connaissance d'une éventuelle épidémie de salmonellose touchant plusieurs chaînes de restaurants, elle a mené une enquête sur sa chaîne d'approvisionnement et apporte son aide aux autorités de santé publique dans le cadre de leur enquête sur cette épidémie

** "(Nous) les avons retirés (piments jalapeños) des restaurants où ils avaient été distribués, et les avons remplacés par des produits provenant d’autres producteurs" — Chipotle Mexican Grill

** Le ministère de la Santé du Minnesota indique que 110 cas liés à cette épidémie ont été identifiés dans l’État; parmi les 84 personnes interrogées, 75 ont déclaré avoir mangé chez Chipotle entre le 14 juin et le 14 juillet

** Bloomberg News a rapporté plus tôt mardi que l’entreprise avait retiré les piments jalapeños de plusieurs restaurants du Minnesota après avoir appris que ces piments pourraient être liés à une épidémie de salmonellose dans l’État, qui a rendu malades 110 personnes

** À la clôture d'hier, l'action CMG affichait une baisse de 5,8 % depuis le début de l'année

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