L'action BuzzFeed bondit suite à un plan de réduction de 35 % de ses effectifs

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))
28 juillet - ** Les actions de la société de médias numériques BuzzFeed BZFD.O ont bondi de 7 % pour atteindre 1,21 dollar lors des échanges avant l'ouverture du marché
** La société a approuvé un plan visant à réduire ses effectifs de près de 35 % – selon un document déposé auprès de la SEC
** Les charges de restructuration sont estimées entre 6,50 et 8,50 millions de dollars, avec des économies annualisées comprises entre 29 et 32 millions de dollars à partir du troisième trimestre
** Cette réduction des effectifs intervient après que le magnat des médias Byron Allen a acquis, en mai , une participation majoritaire dans BZFD
** À la clôture d'hier, BZFD affichait une hausse de 21,4 % depuis le début de l'année
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