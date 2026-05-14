L'action Boeing chute de 4 % après l'annonce par Trump que la Chine ne commande que 200 avions

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* L'action Boeing chute de plus de 4 %

* Selon certaines sources, Trump et Pékin auraient discuté de 500 avions

* La dernière commande importante de Boeing par la Chine remonte à 2017

* Airbus devance Boeing en termes de livraisons en Chine depuis 2018

(Nouvelle version, ajoute des détails, du contexte, des commentaires d'analystes et un graphique.) par David Shepardson et Dan Catchpole

La Chine a accepté d'acheter 200 avions Boeing BA.N , a déclaré jeudi le président américain Donald Trump à la chaîne Fox News, un nombre bien inférieur aux prévisions des analystes, et l'action du constructeur aéronautique a chuté.

Les détails de l'accord n'étaient pas immédiatement disponibles, notamment la date et le type d'avions qui seraient livrés, mais le nombre était bien inférieur au lot d'environ 500 appareils dont des sources avaient indiqué à Reuters qu'il était en discussion avant la rencontre de jeudi entre Trump et le dirigeant chinois Xi Jinping.

"Il a accepté une chose aujourd’hui: il va commander 200 avions… 200 gros appareils", a déclaré Trump dans l’émission Hannity sur Fox News, en référence à Xi.

L'action Boeing a chuté de 4,1 % lors des échanges boursiers de jeudi.

Une importante commande de Boeing figurait parmi les nombreux accords commerciaux attendus à l'issue du sommet très suivi , ainsi qu'une prolongation de la fragile trêve commerciale conclue en octobre dernier, lorsque Trump avait suspendu les droits de douane à trois chiffres sur les produits chinois et que Xi avait renoncé à étrangler l'approvisionnement mondial en terres rares essentielles.

La Maison Blanche n’a pas immédiatement répondu à une demande de commentaire sur la réaction de Wall Street à cette annonce.

Les discussions portaient sur 500 Boeing 737 MAX, auxquels s'ajouteraient éventuellement des dizaines d'avions gros-porteurs plus coûteux dans le cadre de commandes supplémentaires après le sommet, selon des sources proches des négociations. La Chine est également en pourparlers pour un contrat d'une ampleur similaire avec le constructeur aéronautique européen Airbus AIR.PA .

Les avionneurs rivaux se livrent une concurrence acharnée pour remporter des contrats en Chine, le deuxième marché aéronautique mondial. Dans les années 2010, Airbus a dépassé Boeing pour prendre le contrôle majoritaire du marché, allant même jusqu’à ouvrir une usine d’assemblage final de l’A320 à Tianjin.

Pékin doit s'approvisionner auprès des deux constructeurs pour répondre à la croissance fulgurante de la demande de transport. Selon de nombreux analystes, la Chine doit commander dès maintenant jusqu'à 1 000 nouveaux avions.

Le pays aura besoin d’au moins 9 000 nouveaux avions de ligne d’ici 2045, selon les projections de marché de Boeing et d’Airbus.

La dernière grosse commande du pays auprès de Boeing remonte au voyage de Trump à Pékin en novembre 2017, lors duquel il s'était engagé à acheter 300 avions Boeing. Les relations entre les deux pays se sont détériorées par la suite, et Boeing a reçu 51 commandes, principalement pour des avions-cargos, depuis lors.

Les analystes soulignent que Pékin a pour habitude d’utiliser les sommets diplomatiques pour annoncer des commandes d’avions très médiatisées qui reflètent au moins autant le climat politique que les réalités contractuelles.

Les achats d’avions par les compagnies aériennes chinoises nécessitent l’approbation du gouvernement central, souvent liée à des visites diplomatiques. L’opérateur réel n’est souvent connu que peu avant la livraison de l’avion, a déclaré à Reuters Matt Akers, analyste en investissement aérospatial chez BNP Paribas.

"Il est possible que nous obtenions encore d’autres commandes lors de ce voyage, mais pour l’instant, les investisseurs interprètent cela comme un résultat inférieur aux attentes", a-t-il déclaré.

Kelly Ortberg, directeur général de Boeing, et Larry Culp, directeur général de GE Aerospace GE.N , figuraient parmi les dirigeants américains qui ont accompagné Donald Trump en Chine, dans l’espoir de conclure des accords ou de résoudre des différends.

Lors des négociations commerciales, Trump a exercé une pression intense sur les pays pour qu’ils augmentent leurs achats d’avions Boeing. Ortberg a déclaré le mois dernier à Reuters qu’il comptait sur le soutien de l’administration Trump pour conclure un accord majeur avec la Chine.