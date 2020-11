Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client L'acteur derrière le masque de Dark Vador est mort à 85 ans Reuters • 29/11/2020 à 13:03









LONDRES, 29 novembre (Reuters) - David Prowse, l'acteur britannique ayant endossé le costume noir du terrible Dark Vador (Darth Vader en anglais) dans la première trilogie des films La guerre des étoiles, est mort à l'âge de 85 ans, a annoncé dimanche son agent. "C'est avec un immense regret et une tristesse très profonde, pour nous et des millions de fans à travers le monde, que je dois annoncer que Dave Prowse s'en est allé à l'âge de 85 ans", a déclaré Bowington Management dans un communiqué posté sur Twitter. Souvent méconnu du grand public, sauf au Royaume-Uni, le champion de body-building devenu comédien a incarné à l'écran dans les années 1970-1980 celui qui reste comme l'un des plus célèbre méchants de l'histoire du cinéma. Mais derrière le casque, la voix d'outre-tombe ayant prononcé la fameuse réplique "Luke, je suis ton père" n'était pas celle de David Prowe, le metteur en scène George Lucas ayant choisi un autre acteur pour le doubler. (William James, Gilles Guillaume pour la version française)

