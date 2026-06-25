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L'acquisition de Merck KGaA appréciée
information fournie par Zonebourse 25/06/2026 à 16:53

Le titre de l'Allemand Merck a décollé en début d'après-midi ( 4,76%, à 146,78 euros) après l'annonce de l'acquisition de Bio-Techne, pour une valeur d'entreprise d'environ 11,3 milliards de dollars, soit près de 9,9 milliards d'euros.

Le rachat de cette société américaine spécialisée dans les outils et technologies pour les sciences de la vie permettra à l'Allemand de renforcer sa présence dans des marchés en forte croissance, notamment la multi-omique, la biologie spatiale, les thérapies cellulaires et géniques, ainsi que les diagnostics de précision.

Au niveau financier, Merck KGaA anticipe des synergies de coûts annuelles d'environ 140 MEUR, pleinement réalisées d'ici trois ans après la finalisation, et prévoit un effet positif immédiat sur la croissance des ventes et la marge d'EBITDA (excédent brut d'exploitation), ainsi qu'un effet relutif sur le bénéfice par action à partir de la 3e année.

Jefferies souligne que la direction met en avant une forte adéquation stratégique et un potentiel de synergies élevé. Pour la banque d'investissement américaine, a court terme, les points d'attention clés comprendront le calendrier des approbations réglementaires, l'exécution de l'intégration et la trajectoire du levier financier compte tenu du recours à de la nouvelle dette. Jefferies reste à conserver, avec une cible de cours de 129 euros.

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