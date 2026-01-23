L'acquisition de Brex par Capital One ouvre la voie à de plus grandes opportunités dans le domaine de la fintech

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

23 janvier - ** Capital One Financial COF.N a déclaré jeudi qu'il allait acquérir la société fintech Brex dans le cadre d'une transaction en espèces et en actions évaluée à 5,15 milliards de dollars

** La société a également fait état d'une augmentation de son bénéfice trimestriel grâce à des revenus d'intérêts plus élevés provenant de sa dette de cartes de crédit

** Elle a affiché un BPA ajusté de 3,86 $ au quatrième trimestre, contre des estimations de 4,11 $, selon les données compilées par LSEG.

** Les actions du prêteur américain chutent de près de 3 % à 227,80 $ avant l'ouverture du marché

LE CHARIOT EST CHARGÉ ET PRÊT À ROULER

** Jefferies ("buy"; PT: $300) déclare qu'à l'approche du 4ème trimestre, les fondamentaux de l'entreprise sont restés solides, la performance du crédit a été stable et a suivi des modèles saisonniers normaux, et l'acquisition de Brex contribuera à faire avancer sa stratégie dans les paiements d'entreprise

** Evercore ISI ("outperform"; PT: $290) dit que Capital One a souligné que l'acquisition de Brex ne perturbera pas l'intégration de Discover ou n'affectera pas ses plans de rendement du capital

** Elle ajoute qu'en conséquence, l'accord ne modifie pas le potentiel de bénéfices de la société après l'intégration de Discover; Capital One acquerra la société de services financiers Discover en 2025 dans le cadre d'une transaction d'une valeur de plus de 30 milliards de dollars

** KBW ("outperform"; PT: $290) déclare que l'accord Discover, combiné avec Brex, rend le dossier de COF plus convaincant qu'auparavant, et ajoute qu'il est encourageant que l'entreprise continue à travailler pour rendre l'opération relutive malgré des opportunités d'investissement significatives

** BTIG ("buy"; PT: $270) déclare que l'accord Brex est logique à long terme pour COF, en particulier parallèlement à l'acquisition de Discover, et donne à l'entreprise une fintech à croissance rapide et de nouvelles opportunités de banque commerciale que ni l'une ni l'autre entreprise ne pourrait construire seule