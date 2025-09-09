L'achat potentiel de F-16 par les Philippines est suspendu en raison de contraintes budgétaires, selon un envoyé

L'ambassadeur de Manille à Washington a déclaré mardi que l'achat potentiel par les Philippines d'avions de combat F-16 aux États-Unis avait été suspendu en raison de contraintes budgétaires. Le département d'État américain a approuvé cette vente potentielle, , d'une valeur estimée à 5,6 milliards de dollars, au début de l'année, dans ce qui était considéré comme un renforcement significatif des capacités de l'armée de l'air des Philippines dans un contexte de tensions régionales croissantes.

"Pour l'instant, je pense que le projet est en suspens, principalement parce que le financement est l'élément clé de cet achat", a déclaré Jose Manuel Romualdez, ambassadeur aux États-Unis, à la presse.

Romualdez a indiqué que le secrétaire à la défense, Gilberto Teodoro, avait déclaré que les forces armées des Philippines avaient d'autres priorités qu'un achat aussi coûteux.

"Nous verrons lors des prochaines délibérations budgétaires comment l'AFP dépensera le montant alloué au programme de modernisation", a-t-il déclaré. "Mais comme je l'ai dit, c'est vraiment le financement qui est le point d'achoppement." En juin, les Philippines ont signé un contrat de 975,3 milliards de wons (703 millions de dollars) pour 12 avions de combat FA-50 en provenance de Corée du Sud.

Les Philippines ont accéléré la modernisation de leur armée ces dernières années, en donnant la priorité aux moyens de défense navale et aérienne afin de renforcer leur capacité en mer de Chine méridionale, mais les responsables ont reconnu que les limites budgétaires limitaient les possibilités d'action.

(1 $ = 1 387,21 wons)