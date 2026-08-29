L'accord syndical conclu avec GM prévoit d'investir 1,1 milliard de dollars canadiens dans les usines automobiles canadiennes, dans un contexte de pression tarifaire américaine

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(Ajout d'informations issues du rapport de transactions d'Unifor, modification du titre)

* L'automobile est un élément clé des négociations commerciales suspendues entre les États-Unis et le Canada

* GM prévoit de produire le pick-up GMC Sierra à usage intensif dans son usine d’Oshawa, en Ontario, si l’accord est approuvé

* L'usine CAMI serait prioritaire pour les contrats liés à la défense si GM remportait un contrat avec les Forces armées canadiennes

par Allison Lampert

General Motors GM.N prévoit d'assembler un pick-up poids lourd dans une usine de l’Ontario dans le cadre d’un accord provisoire avec un syndicat clé qui injecterait 1,1 milliard de dollars canadiens (791,31 millions de dollars) dans le secteur automobile canadien, actuellement mis à mal par les droits de douane américains, selon un rapport de transactions syndical publié samedi.

Cet investissement intervient alors que le secteur automobile canadien est confronté à des droits de douane américains de 25 % sur les véhicules, le président Donald Trump s’étant engagé à les doubler pour les porter à 50 % à compter du 1er janvier 2027. Le sort des usines automobiles canadiennes est devenu un enjeu central dans les négociations commerciales entre les États-Unis et le Canada, actuellement au point mort.

GM prévoit de dépenser 144 millions de dollars canadiens pour intégrer la production du pick-up GMC Sierra de nouvelle génération, destiné au marché des poids lourds, dans une usine d’Oshawa, et s’est engagé à ne pas vendre ni fermer immédiatement une deuxième usine d’assemblage située à Ingersoll, en Ontario, selon le rapport de transactions du syndicat Unifor.

L’accord est subordonné à l’approbation des salariés, qui se prononceront par vote samedi et dimanche. Ni Unifor ni la division canadienne de GM n’ont souhaité faire de commentaires pendant le scrutin.

Cet investissement de 1,1 milliard de dollars canadiens comprend un engagement de 691 millions de dollars canadiens destiné à soutenir la production de nouveaux moteurs V8 en Ontario, déjà annoncé en avril, précise le rapport.

L'accord provisoire a été conclu samedi dernier entre GM et Unifor au nom de 4.600 membres syndiqués de la province la plus peuplée du Canada, l'Ontario.

Le président américain Donald Trump, qui s’est heurté ces derniers jours au premier ministre de l’Ontario Doug Ford, a également déclaré qu’il augmenterait à 50 % les droits de douane sur toutes les voitures et tous les camions canadiens, ainsi que sur les pièces automobiles et l’acier, à compter du 1er janvier 2027.

Le secteur automobile est au cœur des discussions entre les États-Uniset leur voisin du nord visant à réduire les droits de douane américains sur les véhicules produits au Canada. Les négociations ont pris fin la semaine dernière en raison de points de désaccord non résolus, notamment sur la question de savoir s’il fallait réduire les droits de douane sur les véhicules de poids moyen et lourd, qui revêtent une importance cruciale pour les usines canadiennes.

Le Canada a déclaré qu’il ne pouvait accepter d’accord commercial avec les États-Unis à moins que celui-ci ne garantisse la survie d’une industrie canadienne solide de l’assemblage automobile et des pièces détachées.

Le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick, a déclaré que les négociateurs canadiens n’avaient formulé leurs demandes concernant l’inclusion des camions de poids moyen et lourd que vendredi à 16 h, juste avant l’expiration du délai fixé pour la conclusion d’un accord.

L’accord provisoire conclu avec Unifor prévoit un investissement de 215 millions de dollars canadiens pour l’assemblage d’une nouvelle génération de boîtes de vitesses dans une usine distincte située à St. Catherines, en Ontario, à partir de fin 2029.

GM s’est également engagé à ne pas fermer ni vendre son usine d’assemblage CAMI, officiellement connue sous le nom de Canadian Automotive Manufacturing Inc., située à Ingersoll, pendant qu’il étudie d’autres possibilités de production pour ce site. L’usine aurait la priorité pour réaliser des travaux liés à la défense pour les Forces armées canadiennes, dans le cas où le constructeur automobile obtiendrait un contrat pour ce type de production, précise le rapport de transactions.

(1 dollar américain = 1,3901 dollar canadien)