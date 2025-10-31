L'accord potentiel de Netflix avec Warner Bros Discovery serait une "erreur", selon Barclays

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

31 octobre - ** Barclays met en garde Netflix NFLX.O contre l'acquisition des actifs de Warner Bros Discovery

WBD.O , qualifiant une telle démarche d'"erreur"

** NFLX étudie activement une offre pour les studios et les activités de streaming de WBD, a rapporté Reuters en exclusivité

** Barclays remet en question les avantages d'une combinaison Netflix-HBO Max, citant des "dis-synergies" potentielles de revenus

** Une raison stratégique plus convaincante pour NFLX de potentiellement posséder les actifs de WBD pourrait être d'utiliser des franchises comme DC Comics, Harry Potter et des partenariats avec Mattel et Minecraft pour créer un contenu plus reconnaissable afin de stimuler l'engagement - courtage

** Une combinaison de Paramount Skydance PSKY.O et de WBD représenterait plus de 13 milliards de dollars de revenus annuels de licences, NFLX étant potentiellement le plus grand acheteur de contenu de tiers - courtage

** L'accord potentiel de 50 à 60 milliards de dollars de NFLX pour le studio et le streaming de WBD limiterait la flexibilité stratégique de la société de streaming vidéo pendant des années - Barclays

** WBD en hausse de 2,6 % à 22,18 $ avant le marché; à la dernière clôture, l'action a plus que doublé cette année