L'accord pharmaceutique entre le Royaume-Uni et les États-Unis va stimuler les investissements dans les sciences de la vie, selon la ministre

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

La ministre britannique des sciences et des technologies, Liz Kendall, a déclaré lundi qu'un nouvel accord pharmaceutique avec les États-Unis encouragerait les entreprises du secteur des sciences de la vie à continuer d'investir et d'innover au Royaume-Uni.

"Cet accord vital permettra aux patients britanniques d'obtenir plus rapidement les médicaments de pointe dont ils ont besoin et à nos entreprises britanniques de premier plan de continuer à développer les traitements qui peuvent changer des vies", a déclaré Mme Kendall dans un communiqué.

"Il permettra également aux entreprises du secteur des sciences de la vie de continuer à investir et à innover ici même, au Royaume-Uni, et les incitera à le faire", a ajouté Mme Kendall.

Le gouvernement britannique a déclaré qu'il augmenterait également d'environ 25 % les dépenses consacrées aux traitements innovants, sûrs et efficaces dans le cadre de l'accord.