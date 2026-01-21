L'accord indien Sun Pharma-Organon, d'une valeur de 10 milliards de dollars, est stratégique en dépit d'un effet de levier important, selon les analystes

21 janvier - ** La société indienne Sun Pharmaceutical

SUN.NS a soumis une offre non contraignante pour acquérir la société américaine Organon OGN.N pour un montant de 10 milliards de dollars, a rapporté le Economic Times lundi

** Les actions de SUN ont baissé de 3 % depuis lundi

** Selon Jefferies, l'accord élargit la portée mondiale de Sun, sa gamme de thérapies, sa présence en matière de fabrication et marque également son entrée dans le secteur des biosimilaires

** L'entité combinée doublera son chiffre d'affaires; cependant, elle sera également très endettée à ~3,3x la dette nette / Ebitda à l'extrémité supérieure de l'évaluation

** L'évaluation de l'opération potentielle mentionnée dans les rapports des médias implique une augmentation significative des bénéfices de SUN, mais la justification stratégique de l'opération est essentielle - BoFA

** Les analystes sont en moyenne favorables à l'achat; le PT médian est de 1971,50 roupies - données compilées par LSEG

** SUN en baisse de ~6% jusqu'à présent en janvier