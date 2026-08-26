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L'accord entre les USA et l'Arabie saoudite sur le nucléaire civil devant le Congrès
information fournie par Reuters 26/08/2026 à 01:50
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par Timothy Gardner

Le président américain Donald Trump a envoyé le projet d'accord conclu entre les Etats-Unis et l'Arabie saoudite dans le domaine du nucléaire civil devant le Congrès, a dit mardi à Reuters un responsable de l'administration américaine.

Le locataire de la Maison blanche a toutefois souligné que cet accord ne serait approuvé que si le royaume saoudien normalisait ses relations avec Israël dans le cadre des accords dits d'Abraham, a indiqué le responsable.

L'Arabie saoudite a exigé qu'un processus irréversible menant à la création d'un Etat palestinien soit mis en place avant de reconnaître Israël.

Le texte a été envoyé au Congrès lundi, a précisé le responsable américain.

L'accord, conclu au mois de juillet, permettrait à l'Arabie saoudite d'enrichir de l'uranium et de construire des réacteurs nucléaires à l'aide de la technologie américaine sans avoir à se soumettre à d'éventuelles inspections inopinées de la part de l'Agence internationale de l'Energie atomique (AIEA).

(Avec Jonathan Landay; version française Camille Raynaud)

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