L'accord entre les États-Unis et l'Iran promet la fin de la guerre, mais son fonctionnement reste incertain

par Steve Holland, Parisa Hafezi et Maayan Lubell

ÉVIAN-LES-BAINS, France / DUBAÏ / JÉRUSALEM, 16 juin (Reuters) -D es doutes ont surgi autour de l'accord provisoire entre les États-Unis et l'Iran visant à mettre fin à la guerre au Moyen-Orient , les transporteurs maritimes estimant qu'il faudrait des semaines pour que la confiance revienne après une éventuelle réouverture du détroit d'Ormuz, et des questions fondamentales restant sans réponse.

Le président américain Donald Trump a déclaré lundi qu'un accord préliminaire visant à mettre fin au conflit avait été signé par les États-Unis et l'Iran, bien que les détails n'aient pas encore été rendus publics et que les deux pays aient indiqué qu'une trêve permanente devait encore être négociée.

L'accord provisoire prolongerait de 60 jours supplémentaires le fragile cessez-le-feu annoncé en avril et rouvrirait le détroit d'Ormuz, que l'Iran bloque de facto depuis que les États-Unis et Israël ont attaqué l'Iran en février.

Les négociateurs aborderaient des questions épineuses telles que l'avenir du programme nucléaire iranien lors de la prochaine phase de pourparlers qui se tiendra au cours de cette période de 60 jours.

Deux autres questions que Trump et le Premier ministre israélien Benjamin Netanyahu ont utilisées pour justifier la guerre – mettre fin au soutien de l'Iran aux groupes armés régionaux agissant pour son compte et freiner son programme de missiles – ne devraient pas figurer à l'ordre du jour de ces négociations.

"L'accord est signé", a déclaré Trump après son arrivée en France pour un sommet du G7, le groupe des grandes économies. Il a indiqué que le vice-président JD Vance assisterait vendredi à une cérémonie officielle de signature à Genève.

Les cours du pétrole ont chuté lundi à leur plus bas niveau depuis le 10 mars, peu après que le blocus du détroit d'Ormuz, un passage étroit entre l'Iran et Oman, a coupé un cinquième du commerce mondial de pétrole.

Mais mardi, les cours se sont stabilisés , reflétant une attitude plus prudente, les contrats à terme sur le Brent

LCOc1 reculant de 0,3% à 82,96 dollars le baril pendant les heures de transactions en Asie.

Il est certain que cet accord constitue l'étape la plus importante à ce jour pour résoudre le conflit, qui a fait au moins 7 000 morts, principalement en Iran et au Liban, et bouleversé les marchés mondiaux de l'énergie.

Le président iranien Masoud Pezeshkian a écrit lundi sur les réseaux sociaux que l'accord provisoire constituait une "étape importante" vers l'arrêt des combats, mais a souligné qu'un accord final pour une trêve durable "n'avait pas encore pris forme".

M. Vance a déclaré à CNN que le mémorandum signé était un "document très général". Les détails seraient communiqués au cours des deux prochains jours, ont indiqué des responsables américains.

M. Vance a déclaré qu'il comprenait "un ensemble très important de mesures d'allègement des sanctions" pour l'Iran. Il a ensuite déclaré à Fox News que M. Trump pourrait décider de rendre l'accord public avant vendredi.

Des responsables américains et iraniens affirment que cet accord pourrait à terme apporter des avantages économiques substantiels à l'Iran grâce à la levée des sanctions, au déblocage des avoirs à l'étranger et à la création d'un fonds de reconstruction de 300 milliards de dollars, financé par les États du Golfe voisins qui accueillent des bases militaires américaines.

Des responsables américains, s'exprimant sous couvert d'anonymat, ont déclaré que l'Iran devrait satisfaire aux exigences américaines de ne jamais construire d'arme nucléaire et de cesser de soutenir des milices telles que le Hezbollah au Liban afin de bénéficier de ces avantages.

Les responsables iraniens, qui ont toujours nié avoir l'intention de fabriquer une arme nucléaire, affirment qu'ils n'ont fait que de maigres concessions en acceptant de reprendre les discussions diplomatiques sur le programme d'enrichissement d'uranium de l'Iran , qui avaient été interrompues par la guerre.

RECONSTITUER LA CONFIANCE

Si le dernier accord en date pourrait lever l'étranglement de l'Iran sur le détroit d'Ormuz, cela ne fait que rétablir le statu quo d'avant-guerre, et les armateurs affirment que le trafic ne reprendra que lorsqu'ils seront convaincus de pouvoir transiter en toute sécurité.

Le directeur général de la compagnie japonaise Mitsui O.S.K. Lines 9104.T , un géant du transport maritime disposant d'une flotte de plus de 900 navires, dont des pétroliers, a déclaré au Financial Times que les armateurs ne traverseraient pas le détroit d'Ormuz tant qu'ils ne seraient pas convaincus que l'accord entre les États-Unis et l'Iran était "concret".

"Compte tenu des événements de ces derniers mois, je pense qu'il est raisonnable de supposer que cela pourrait prendre au moins deux semaines, voire un mois", a déclaré M. Tamura au FT avant que Donald Trump n'annonce l'accord.

La finalisation de l'accord entre Washington et Téhéran n'avait pas modifié le point de vue de M. Tamura, selon l'article du FT.

L'Iran a laissé entendre qu'il conserverait le contrôle du détroit avec Oman. Les États-Unis ont déclaré que le détroit serait ouvert sans péage pendant 60 jours et qu'ils s'attendaient à ce que cette disposition fasse partie de l'accord final.

Trump a déclaré dans un message publié sur Truth Social que les navires chargés de pétrole commençaient à quitter le détroit, "empruntant la "route" du sud, qui est totalement sûre, sécurisée et immaculée".

NETANYAHU "EST RESTÉ FERME"

Les combats entre Israël, allié des États-Unis, et la milice du Hezbollah, alliée de l'Iran, au Liban, qui ont déplacé 1,2 million de personnes, restent un autre point d'achoppement majeur.

L'Iran a déclaré que l'accord exigeait une cessation totale des hostilités dans cette région, mais M. Netanyahu a affirmé qu'Israël maintiendrait ses forces dans le sud du Liban et se réserverait le droit de riposter aux attaques du Hezbollah.

"L'Iran voulait que nous nous retirions de cette région, mais j'ai tenu bon", a-t-il déclaré lundi lors d'une conférence de presse. Israël n'a pas participé directement aux pourparlers de paix avec l'Iran.

Un responsable américain a déclaré que le retrait israélien du Liban, qu'il a envahi en mars après l'entrée en guerre du Hezbollah, ne constituait pas une condition de l'accord.

Le ministre iranien des Affaires étrangères, Abbas Araqchi, a déclaré que les attaques israéliennes devaient cesser immédiatement.

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))