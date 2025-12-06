L'accord entre Boeing et Spirit Aero pourrait être conclu dès lundi, indique un avis

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le projet d'acquisition de Spirit AeroSystems SPR.N par Boeing BA.N pourrait être conclu dès lundi, selon un avis de la Bourse de New York qui indique que la cotation du géant de l'aérostructure sera suspendue le 8 décembre.

La clôture de l'opération pourrait toutefois prendre plus de temps car elle reste soumise à la réalisation de certaines conditions. Boeing a déclaré mercredi qu'il envisageait de conclure la fusion avec son principal fournisseur cette année.

Spirit Aero s'est refusé à tout commentaire vendredi. Un porte-parole de Boeing a déclaré vendredi que "notre équipe continue à travailler pour satisfaire les conditions de clôture de cette transaction"