L'accord de télécommunications de 24 milliards de dollars envisagé par le trio français met à l'épreuve la détermination de l'UE

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Refonte avec augmentation de l'offre pour SFR le 17 avril, ajout d'une citation de la Commission européenne) par Gianluca Lo Nostro et Elvira Pollina

L'offre conjointe rehaussée de 20,35 milliards d'euros (24 milliards de dollars) de Bouygues Telecom BOUY.PA , Free (propriété d'Iliad) et Orange ORAN.PA pour le deuxième opérateur de télécommunications en France, SFR, devrait mettre à l'épreuve la détermination de l'Union européenne en matière de réglementation.

Les régulateurs ont depuis longtemps tracé une ligne rouge pour maintenir quatre opérateurs par pays, résistant à la pression de la consolidation pour s'aligner sur les concurrents américains et asiatiques plus dominants.

Chaque opérateur acquérant une partie de SFR fera l'objet d'un examen antitrust distinct, a déclaré un porte-parole d'Orange à Reuters. Les trois entreprises ont présenté leur offre commune de rachat de la plupart des actifs d'Altice France vendredi, après que leur offre précédente de 17 milliards d'euros a été rejetée par Altice, la société mère de SFR, en octobre. Un accord réussi pour SFR, qui est soutenu par le milliardaire Patrick Drahi, secouerait l'un des marchés des télécommunications les plus compétitifs d'Europe. En France, les opérateurs se livrent depuis des années à une guerre des prix qui pèse sur les marges et la croissance du chiffre d'affaires.

Un porte-parole de la Commission européenne a déclaré que la transaction proposée ne lui avait pas été formellement notifiée.

"Si une opération constitue une fusion et a une dimension européenne, il appartient toujours aux entreprises de la notifier à la Commission", a ajouté le porte-parole.

QUELS SONT LES ENJEUX?

Les régulateurs antitrust de l'UE ont imposé des mesures correctives sévères et ont carrément bloqué les accords de télécommunications qui proposaient de réduire le nombre d'opérateurs de réseaux mobiles de quatre à trois sur le marché d'un seul pays, dans le but de préserver la concurrence et d'éviter les hausses de prix. Toutefois, un rapport de 2024 de l'UE sur la compétitivité du bloc a exhorté les régulateurs à assouplir une position qui a abouti à un secteur très fragmenté, et à se concentrer plutôt sur l'aide à apporter aux entreprises pour qu'elles gagnent en envergure et rivalisent avec leurs concurrents américains et chinois. Cette demande fait écho à certains appels lancés par des PDG du secteur pour que l'UE facilite les fusions en évaluant les transactions au niveau régional plutôt que national et en tenant compte des plans d'investissement. Selon Reuters, la Commission européenne cherche à obtenir des approbations d'accords paneuropéens afin d'augmenter leur envergure.

QUI EXAMINERAIT UNE OPÉRATION DE SFR? L'acquisition des actifs français d'Altice serait probablement soumise à l'examen de la Commission européenne, qui dispose de 25 jours ouvrables après le dépôt d'une offre pour un examen de première phase. Elle peut prolonger ce délai de 35 jours ouvrables pour examiner les mesures correctives proposées ou la demande d'un État membre de traiter l'affaire.

La plupart des fusions sont approuvées, mais il arrive que la Commission ouvre une seconde phase d'enquête détaillée pendant 90 jours ouvrables supplémentaires, qu'elle peut prolonger jusqu'à 105 jours.

QUE DIT LE GOUVERNEMENT FRANÇAIS?

Paris jouera un rôle clé en cas d'opération, car le gouvernement français est le principal investisseur d'Orange.

En tant que membre du conseil d'administration, son influence peut s'étendre aux négociations, qui pourraient se concentrer sur la protection de l'emploi et l'intérêt national.

Le ministre des finances, Roland Lescure, a déclaré qu'il serait "extrêmement vigilant", notamment en ce qui concerne les prix et la qualité des services.

QUEL EST LE PAYSAGE ACTUEL DES TÉLÉCOMMUNICATIONS EN FRANCE?

La France compte quatre opérateurs de télécommunications, Orange étant le leader du marché. Cela signifie qu'il ne pourrait acquérir que la plus petite part de SFR, qui compte 19 millions d'abonnés mobiles et plus de 6 millions d'abonnés à la fibre optique.

Le marché français a subi de nombreuses transformations, Orange ayant été racheté par France Télécom en 2000.

En 2014, Vivendi a vendu SFR à Numericable de Drahi pour 13,4 milliards d'euros en numéraire et une participation de 20 % dans l'entité combinée, formant ainsi Altice France. L'année dernière, Altice a conclu une restructuration de la dette qui a permis à Drahi de contrôler 55 % d'Altice France et aux créanciers d'en détenir 45 %. Entre-temps, Bouygues Telecom, qui cherche à obtenir la plus grosse part des activités d'Altice, s'est développé grâce à l'acquisition de La Poste Telecom , ajoutant 2,3 millions de clients en 2024.

Iliad a fait son entrée sur le marché français en 2012 sous la marque Free, ce qui a entraîné une forte concurrence sur les prix.

Les trois opérateurs ont proposé d'acquérir la plupart des activités de SFR, à l'exception de ses participations dans les actifs de fibre optique et dans les départements et régions d'outre-mer.