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L'accord de SpaceX sur les fréquences fait chuter l'action de Deutsche Telekom de 7 %
information fournie par Reuters 09/10/2026 à 11:27

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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Vendredi, l'action Deutsche Telekom

DTEGn.DE s'apprêtait à connaître sa pire journée boursière depuis plus de trois ans, après que SpaceX SPCX.O a annoncé jeudi avoir conclu un accord en vue d'acquérir un portefeuille de licences de spectre en bande basse à l'échelle nationale, permettant ainsi à Starlink Mobile de devenir un opérateur de télécommunications majeur aux États-Unis.

Le groupe allemand de télécommunications détient une participation de 54 % dans T-Mobile US TMUS.O , qui pourrait être confronté à une concurrence plus rude aux États-Unis.

L'action Deutsche Telekom, qui a perdu environ un quart de sa valeur depuis son plus haut niveau atteint en février, reculait de 7 % à 09h19 GMT, se classant en queue de peloton de l'indice de référence européen STOXX 600 .STOXX .

“Nous considérons cette nouvelle comme … un risque persistant pour les valeurs des télécommunications et du câble”, ont écrit les analystes de Citi dans une note adressée aux investisseurs, ajoutant que le risque de voir SpaceX émerger comme un concurrent disposant de ses propres infrastructures a probablement contribué à la récente sous-performance de ces titres.

Stéphane Beyazian, analyste chez ODDO BHF, s'attend à ce que SpaceX soit un “concurrent de taille” lors de la vente aux enchères de fréquences organisée en 2027 par la Commission fédérale des communications (FCC) des États-Unis, qui portera sur 160 mégahertz de spectre en bande moyenne dans la bande C supérieure.

Il a toutefois précisé que la société d’Elon Musk ne représentait pas une menace immédiate pour l’activité de Deutsche Telekom.

“Sans accord d’itinérance avec un partenaire, il faudra des années avant que Starlink puisse développer et commercialiser un produit de bonne qualité”, a déclaré Beyazian à Reuters.

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