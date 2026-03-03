L'accord de 35 millions de dollars de la succession d'Epstein avec les accusateurs reçoit l'approbation préliminaire d'un juge

(Ajout d'un commentaire de l'avocat des défendeurs aux paragraphes 5-6, ajout d'une déclaration de l'avocat des plaignants au paragraphe 7) par Luc Cohen

Un juge américain a donné son accord préliminaire mardi à un accord selon lequel la succession de Jeffrey Epstein versera jusqu'à 35 millions de dollars pour résoudre un recours collectif qui accuse deux des conseillers du financier en disgrâce d'avoir aidé et encouragé son trafic sexuel de jeunes femmes et d'adolescentes.

Boies Schiller Flexner, un cabinet d'avocats représentant les victimes d'Epstein, a annoncé le règlement le 19 février. Mardi, le juge du district de Manhattan, Arun Subramanian, a déclaré que l'accord semblait équitable. Il a fixé une audience au 16 septembre pour examiner la possibilité d'accorder l'approbation finale.

L'accord mettrait fin à un procès intenté en 2024 contre l'ancien avocat personnel d'Epstein, Darren Indyke, et l'ancien comptable, Richard Kahn, qui sont coexécuteurs de la succession d'Epstein.

La succession d'Epstein a précédemment mis en place un fonds de restitution qui a versé 121 millions de dollars aux victimes. La succession a également versé 49 millions de dollars supplémentaires aux victimes.

Daniel Weiner, avocat d'Indyke et de Kahn, a déclaré qu'aucun des deux hommes n'avait admis avoir commis des actes répréhensibles ou concédé une mauvaise conduite dans le cadre de l'accord.

"Parce qu'ils n'ont rien fait de mal, les coexécuteurs étaient prêts à combattre les plaintes contre eux jusqu'au procès, mais ils ont accepté la médiation et le règlement de ce procès afin d'obtenir la finalité de toute plainte potentielle contre la succession Epstein", a déclaré Weiner dans un communiqué.

Sigrid McCawley, une avocate qui a porté l'affaire devant les tribunaux, a déclaré: "Nous sommes heureux d'avoir pu faire un nouveau pas en avant sur ce long chemin pour les survivants et d'avoir pu apporter une certaine forme de justice."

Epstein est décédé dans une prison de New York en août 2019. Son décès a été considéré comme un suicide.

Des millions de documents publiés cette année par le ministère de la Justice dans le cadre de son enquête sur Epstein ont mis en lumière ses liens sociaux avec des personnes riches et puissantes du monde entier .

Dans le procès 2024, les avocats de Boies Schiller Flexner ont déclaré qu'Indyke et Kahn ont aidé Epstein à créer un réseau complexe de sociétés et de comptes bancaires qui lui ont permis de dissimuler ses abus et de payer les victimes et les recruteurs. Indyke et Kahn ont été "richement rémunérés" pour leur travail, selon le procès.

Le cabinet d'avocats Boies a déjà aidé à obtenir 365 millions de dollars de règlements avec JPMorgan Chase et Deutsche Bank après les avoir accusés d'avoir manqué des signaux d'alarme concernant Epstein, qui était autrefois un client lucratif.