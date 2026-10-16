L'accord conclu par SpaceX concernant le spectre radioélectrique est encore loin de lui permettre de rivaliser avec les géants des télécommunications

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* SpaceX s'engage à racheter le portefeuille national de fréquences 800 MHz de Grain pour environ 8 milliards de dollars, selon une source

* Ce portefeuille comprend jusqu’à 14 MHz de spectre apparié et doit être approuvé par la FCC

* TD Cowen estime que le coût d'un réseau terrestre à l'échelle nationale s'élèverait à plus de 80 milliards de dollars

par Harshita Mary Varghese

SpaceX a qualifié son récent achat de fréquences américaines, d'une valeur de plusieurs milliards de dollars, d'étape cruciale vers la mise en place d'un réseau mobile, mais la création d'un véritable concurrent aux principaux opérateurs américains nécessitera un réseau terrestre et probablement des années de travail ainsi que des milliards supplémentaires.

Starlink est devenu une source de profits en proposant un service Internet dans les zones rurales et peu peuplées, où la concurrence était faible, ainsi qu’en proposant des forfaits pour particuliers faciles à installer à un prix compétitif. La téléphonie mobile sera plus difficile à mettre en place.

Les villes constituent des environnements particulièrement difficiles pour la téléphonie mobile et posent des défis technologiques pour les connexions mobile-satellite.

L’entreprise spécialisée dans les fusées et les satellites devra probablement investir massivement dans les infrastructures au sol, le service client, les subventions pour les téléphones mobiles et les promotions — des aspects coûteux du secteur de la téléphonie mobile dans lequel AT&T, Verizon et T-Mobile sont déjà très présents.

La construction d’un réseau coûterait plus de 80 milliards de dollars, selon TD Cowen, et alourdirait les besoins en capitaux de SpaceX alors que l’entreprise investit massivement dans son programme de fusées Starship, son infrastructure d’IA et son usine de puces Terafab.

“Il est tout simplement difficile d’imaginer que tout cela puisse être réalisé en l’espace d’une décennie”, a déclaré Julie Zhu, analyste de recherche chez MoffettNathanson. “Au cours de la décennie qui a précédé 2023, les trois grands opérateurs ont dépensé environ 650 milliards de dollars en dépenses d’investissement pour construire des réseaux qui, en apparence, étaient déjà achevés.”

La plupart des téléphones sont équipés de petites antennes et disposent d’une puissance d’émission limitée, ce qui rend les connexions par satellite fiables plus difficiles à établir, car les satellites orbitent à des centaines de kilomètres au-dessus de la Terre, bien plus loin que les antennes-relais.

“Il y a trop d’écueils pour que le satellite puisse être la seule source de données”, a déclaré Anshel Sag, analyste principal chez Moor Insights & Strategy.

SPACEX PUBLIE UN PLAN HYBRIDE SPATIO-TERRESTRE

SpaceX a qualifié ce dernier accord, dans le cadre duquel elle a acquis des licences de spectre de 800 MHz auprès de Grain pour un montant estimé par une source à près de 8 milliards de dollars, de “prochaine étape cruciale” pour la jeune entreprise Starlink Mobile, qui vise à fournir un service mobile haut débit.

“Starlink Mobile déploiera une architecture flexible combinant notre constellation de satellites vers les mobiles dans l’espace avec un déploiement terrestre de pointe capable de connecter de manière transparente les appareils partout”, y compris “à l’intérieur, à l’extérieur, dans les zones sans couverture cellulaire et partout ailleurs”, a déclaré SpaceX en annonçant cette acquisition.

SpaceX a obtenu l’autorisation réglementaire pour un maximum de 15.000 satellites Starlink Mobile et prévoit de déployer des infrastructures terrestres traditionnelles telles que des antennes sur des pylônes et des toits — une approche hybride plutôt qu’une connexion purement “satellite-à-téléphone” — comme l’a indiqué l’entreprise dans un dossier réglementaire rendu public la semaine dernière.

Dans un système Starlink Mobile, les satellites pourraient se connecter directement aux téléphones mobiles ou indirectement en relayant les signaux via l’infrastructure au sol. Ce principe s’apparente à la technologie issue du partenariat entre Starlink et T-Mobile, dans le cadre duquel T-Mobile fournit le réseau terrestre tandis que Starlink assure la connectivité par satellite qui comble les zones dépourvues de pylônes. Il s’agit d’un service commercialisé sous la marque T-Mobile.

En théorie, SpaceX pourrait conclure un accord avec l’un des trois grands opérateurs pour utiliser son infrastructure au sol, ce que l’on appelle un accord d’opérateur de réseau mobile virtuel (ou MVNO). Cependant, “SpaceX semble privilégier une approche consistant à construire son propre réseau terrestre, car personne ne lui proposera de MVNO en gros”, a déclaré M. Sag.

SpaceX aurait besoin d’un spectre plusieurs fois supérieur à celui dont disposent les trois grands opérateurs mobiles, même si le spectre actuel pourrait suffire pour démarrer. “C’est un projet destiné à une entreprise qui n’a aucun abonné mobile, mais qui dispose d’une marge de manœuvre importante et d’un écosystème solide d’appareils et d’équipements”, a déclaré TD Cowen.

Les concurrents potentiels ont rejeté l’idée selon laquelle cette initiative constituerait une menace imminente.

John Saw, directeur technique de T-Mobile, a déclaré que le spectre de SpaceX ne suffirait pas pour égaler la capacité et les performances des réseaux mobiles établis, tandis que Katie Magnotta, vice-présidente adjointe chargée de la communication d’entreprise chez Verizon, a déclaré: “Une entreprise peut disposer de milliards de dollars de spectre, mais si elle ne possède pas le réseau pour l’utiliser, ce ne sont que des ondes vides.”