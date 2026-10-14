L'accord conclu entre Televisa et AT&T Mexico renforce sa concurrence face à America Movil

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(Ajout des commentaires d'UBS, mise à jour de l'évolution du cours de l'action)

* L'opération valorise AT&T Mexico à 2 milliards de dollars en espèces avec Fintech Holdings

* Selon les estimations de la Scotiabank, la société issue de la fusion pourrait détenir 19 % des abonnés aux services fixes et mobiles au Mexique

* La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027

par Paolo Laudani

L'action de Televisa

TLEVISACPO.MX a progressé mercredi après que le groupe audiovisuel mexicain a annoncé son intention d'acquérir , la filiale mexicaine d'AT&T, une initiative saluée par les investisseurs qui va donner lieu à un bras de fer avec le géant des télécommunications America Movil AMXB.MX .

Si elle aboutit, cette acquisition élargirait considérablement la présence de Televisa dans le secteur des télécommunications. Les analystes de la Scotiabank estiment en effet que sa part du marché mexicain des abonnés à la téléphonie fixe et mobile passerait de 8 % à 19 %, soit plus du double.

Cette expansion renforcerait la position de Televisa sur un marché dominé par America Movil, contrôlée par la famille du milliardaire mexicain Carlos Slim. Toutefois, les analystes ont averti que l’intégration de cette nouvelle activité et la concurrence au sein du secteur mexicain des télécommunications, coûteux et très disputé, pourraient limiter les avantages de cette opération.

Televisa pourrait devenir un concurrent plus redoutable, disposant de davantage d’opportunités de croissance, en proposant des offres groupées de services et en tirant davantage de revenus de ses clients existants, ont déclaré les analystes d’UBS.

« Nous pensons que cette transaction pourrait être bénéfique pour le secteur mexicain des télécommunications. La consolidation conduit généralement à mettre davantage l’accent sur la rentabilité, les rendements et la génération de trésorerie », ont déclaré les analystes d’UBS.

Cette opération, d’une valeur de 2 milliards de dollars en espèces et réalisée en collaboration avec la société privée Fintech Holdings, a fait grimper le cours de l’action d’environ 6 % à 19 h 44 GMT.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027. Les investisseurs ne devraient pas s’attendre à des gains importants tant que la société issue de la fusion n’aura pas atteint les résultats escomptés.

RISQUES LIÉS À LA MISE EN ŒUVRE

Cette valorisation représente une décote significative par rapport à des entreprises de télécommunications comparables en Amérique latine, mais l’acquisition comporte certains risques liés à la mise en œuvre, ont écrit les analystes de Santander dans une note.

« La création de valeur passera par le redressement des activités d’AT&T Mexico, qui ont historiquement souffert (de faibles marges) et, à terme, par la mise en place d’une offre convergente fixe-mobile… ce qui pourrait également s’avérer difficile », indique la note.

UBS a également souligné que la mise en œuvre constituerait un défi pour le nouveau groupe.

AT&T Mexico a encore besoin d’une modernisation de son réseau et d’investissements, notamment dans la 5G, et le succès de l’opération dépendra de la capacité de la direction à améliorer le réseau tout en générant des flux de trésorerie, a déclaré la banque.

Les analystes de Santander s’attendent à un impact immédiat limité sur America Movil, en raison de sa taille et de sa position dominante sur le marché.

La Scotiabank a toutefois estimé que l’opération pourrait intensifier la pression concurrentielle, car le prix d’achat relativement bas pourrait permettre à Televisa et à Fintech de consacrer davantage de capitaux à l’investissement dans le réseau.