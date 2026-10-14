L'accord conclu entre Televisa et AT&T Mexico renforce sa concurrence face à America Movil

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le cours de l'action Televisa

TLEVISACPO.MX a progressé mercredi après que le groupe audiovisuel mexicain a annoncé son intention d'acquérir , la filiale mexicaine d'AT&T, une décision saluée par les investisseurs qui va donner lieu à un bras de fer avec le géant des télécommunications America Movil AMXB.MX .

Si elle aboutit, cette acquisition élargirait considérablement la présence de Televisa dans le secteur des télécommunications. Les analystes de la Scotiabank estiment en effet que sa part du marché mexicain des abonnés à la téléphonie fixe et mobile passerait de 8 % à 19 %, soit plus du double.

Cette expansion renforcerait la position de Televisa sur un marché dominé par America Movil, contrôlée par la famille du milliardaire mexicain Carlos Slim. Les analystes ont toutefois averti que l’intégration de cette nouvelle activité et la concurrence au sein du secteur mexicain des télécommunications, coûteux et très disputé, pourraient limiter les avantages de cette opération.

Cette opération, d’une valeur de 2 milliards de dollars en numéraire et réalisée en partenariat avec la société privée Fintech Holdings, a fait grimper le cours de l’action d’environ 5 % à 15 h 55 GMT.

La transaction devrait être finalisée au premier trimestre 2027. Les investisseurs ne devraient pas s’attendre à des gains importants tant que la société issue de la fusion n’aura pas atteint les résultats escomptés.

Cette valorisation représente une décote significative par rapport à des entreprises de télécommunications comparables en Amérique latine, mais l’acquisition comporte certains risques liés à sa mise en œuvre, ont écrit les analystes de Santander dans une note.

« La création de valeur passera par le redressement des activités d’AT&T Mexico, qui ont historiquement souffert (de faibles marges) et, à terme, par le développement d’une offre convergente fixe-mobile… ce qui pourrait également s’avérer difficile », indique la note.

Les analystes de Santander s’attendent à un impact immédiat limité sur America Movil, en raison de sa taille et de sa position dominante sur le marché. La Scotiabank estime toutefois que cette opération pourrait intensifier la pression concurrentielle, car le prix d’achat relativement bas pourrait permettre à Televisa et à Fintech de consacrer davantage de capitaux à l’investissement dans leurs réseaux.