L'accord conclu entre GM et ses salariés permettrait d'intégrer l'assemblage du pick-up Sierra dans une usine canadienne, malgré la menace de droits de douane américains

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General Motors GM.N va assembler un pick-up poids lourd dans une usine de l'Ontario dans le cadre d'un accord provisoire conclu avec un syndicat majeur, ce qui constitue un coup de pouce pour le secteur automobile canadien, qui subit la pression des droits de douane américains.

GM prévoit d’investir 144 millions de dollars canadiens (104 millions de dollars) pour lancer la production du pick-up GMC Sierra de nouvelle génération, destiné au marché des poids lourds, dans une usine d’Oshawa, en Ontario, et s’est engagé à ne pas vendre ni fermer dans l’immédiat une deuxième usine d’assemblage située à Ingersoll, en Ontario, selon un rapport de négociation publié samedi par le syndicat Unifor.

Un accord provisoire, conclu samedi dernier entre GM et Unifor au nom de 4.600 adhérents syndicaux de la province la plus peuplée du Canada, l’Ontario, doit encore être approuvé par les adhérents.

Tant Unifor que la division canadienne de GM ont refusé de commenter avant le vote des adhérents prévu samedi et dimanche pour ratifier l’accord.

Les États-Unis ont mené des négociations avec leur voisin du nord afin de réduire les droits de douane américains sur les véhicules produits au Canada, actuellement fixés à 25 %, mais les discussions ont pris fin la semaine dernière en raison de points en suspens, notamment la question de savoir s’il fallait réduire les droits de douane sur les véhicules de poids moyen et lourd.

Le Canada a déclaré qu’il ne pouvait accepter un accord commercial avec les États-Unis à moins que celui-ci ne garantisse la survie d’une industrie canadienne solide de l’assemblage automobile et des pièces détachées.

Le président américain Donald Trump a déclaré qu’il augmenterait à 50 % les droits de douane sur toutes les voitures et tous les camions canadiens, ainsi que sur les pièces automobiles et l’acier, à compter du 1er janvier 2027.

(1 dollar américain = 1,3901 dollar canadien)