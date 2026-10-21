L'accès à Starlink en Ukraine : une décision qui revient à Musk, et non à la Maison Blanche, selon Rubio

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* Rubio affirme que c'est SpaceX et Musk qui ont déterminé l'accès de l'Ukraine à Starlink, et non l'administration

* Rubio déclare ne pas être au courant de discussions entre la Maison Blanche et Musk avant la décision, mais ajoute que de telles discussions seraient « sans importance »

* Ces commentaires pourraient raviver les inquiétudes concernant l'influence de Musk sur la politique étrangère

(Mises à jour tout au long de l'article avec des détails supplémentaires sur les déclarations de Rubio, ainsi que des précisions sur les perturbations de Starlink/Starshield en Ukraine)

par Gram Slattery

Le secrétaire d’État américain Marco Rubio a déclaré mercredi que les décisions concernant l’accès de l’Ukraine à Starlink relevaient de SpaceX et d’Elon Musk, et non de la Maison Blanche, des propos qui laissent entendre que Musk aurait pu restreindre l’accès de Kyiv à ce service.

Le Wall Street Journal a rapporté mardi que Musk avait ordonné le ralentissement d’une version de Starlink de niveau militaire sur laquelle l’Ukraine compte pour se défendre contre les attaques de missiles russes.

Le Journal a cité une source affirmant que Musk, le président Donald Trump et des responsables de la Maison Blanche avaient discuté de la question au préalable, ainsi que deux sources indiquant que Musk et le président avaient abordé le sujet dans les jours qui ont suivi le ralentissement.

« Je ne pense pas que nous ayons eu connaissance de cette décision à l’avance. Mais cela n’a aucune importance », a déclaré Rubio aux journalistes lors d’un voyage en Inde.

« En fin de compte, c’est un contrat commercial privé qui régit la manière dont leur matériel peut être utilisé et à quelle vitesse ils autorisent son utilisation. » Musk et SpaceX n’ont pas répondu aux demandes de commentaires de Reuters.

Reuters a cité deux responsables américains et un responsable occidental informés de la question, selon lesquels la décision émanait en fin de compte de la Maison Blanche . Cette version a également été avancée par le président ukrainien Volodymyr Zelenskiy, mais démentie par l’administration.

Les propos de Rubio risquent d’intensifier les inquiétudes à Washington concernant la capacité singulière de Musk à influencer la politique étrangère américaine. Ils marquent également un changement apparent de position de la part de l’administration.

Trump a déclaré publiquement qu’il estimait que ni lui ni Musk n’étaient à l’origine du ralentissement . Avant de partir samedi pour un voyage en Ouzbékistan et en Inde, Rubio avait affirmé que personne n’avait ordonné ce ralentissement, une déclaration qui lui a valu les critiques de législateurs des deux partis.

« Je ne suis pas sûr que Zelenskyy sache de quoi il parle, mais ce n’était pas délibéré », avait déclaré Rubio à l’époque.

« Nous n’avons rien à voir avec cela. Je ne… Les États-Unis, personne n’a ordonné que la vitesse de Starlink soit réduite. C’est en quelque sorte arrivé, mais d’après ce que j’ai compris, le service a été rétabli », a ajouté Rubio.

S'adressant aux journalistes mardi, le chef du Pentagone, Pete Hegseth, a également présenté la coupure de Starlink comme une question commerciale . Aucun responsable américain n'a toutefois déclaré publiquement avoir fait pression sur SpaceX pour qu'il revienne sur ces coupures.

« Il existe des conditions d’utilisation qui doivent en fin de compte être respectées, et c’est là que Starlink a la possibilité de prendre ces décisions », a déclaré Hegseth.

Une source importante de confusion concerne la différence entre les produits Starshield et Starlink de SpaceX. Starshield est essentiellement une version de niveau militaire de Starlink développée pour le Pentagone.

Rubio a laissé entendre samedi que l’Ukraine n’avait jamais eu accès à Starshield, tandis que Zelenskiy a déclaré que les services Starlink et Starshield en Ukraine avaient tous deux été interrompus .