L'accélération se poursuit pour Vetoquinol au troisième trimestre

Le spécialiste de la santé animale a enregistré un chiffre d'affaires de 139,7 millions d'euros au troisième trimestre, en hausse de 10,4%. La période a profité d'un effet de change positif de 1 million d'euros en provenance des Etats-Unis et des Amériques hors USA, ainsi que d'une base de comparaison favorable.

Vétoquinol a surtout une accélération en séquentielle après des revenus de 125 millions d'euros au premier trimestre, puis de 134,3 millions d'euros sur les trois mois suivants. En données publiées, les variations sur les trois premiers trimestres de l'année sont respectivement de -4,3%, 5,7% et 10,4%.

Au total, depuis le début de l'année, le chiffre d'affaires a connu une croissance de 3,9%, ou de 5,4% à cours de change constants.

La dynamique trimestrielle a été tirée par les produits "Essentiels", en hausse de 13,9% en données publiées et de 12,9% à changes constants.

Par zone géographique, les ventes à devises constantes ont progressé de 23% en Asie-Pacifique/reste du monde, de 11% aux Etats-Unis et de 8% en Europe, le pôle Amériques hors USA s'inscrivant seul en léger repli de 1%. Ces chiffres intègrent un impact négatif de 0,6 million d'euros lié au programme de simplification des gammes complémentaires.