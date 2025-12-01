L'accapareur de bitcoins Strategy réduit fortement son objectif de bénéfices annuels alors que la chute des crypto-monnaies s'aggrave

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de commentaires d'analystes aux paragraphes 4 et 5, détails dans l'ensemble du document; mise à jour des actions) par Pritam Biswas et Hannah Lang

Strategy MSTR.O a revu à la baisse ses prévisions de bénéfices pour 2025 lundi, invoquant la faiblesse du bitcoin , la plus grande crypto-monnaie au monde, et a annoncé son intention de créer une réserve pour soutenir les paiements de dividendes.

Les actions de la plus grande entreprise détentrice de bitcoins ont chuté d'environ 11 % dans les échanges de l'après-midi.

Le bitcoin est passé sous la barre des 90 000 dollars lundi, à la suite d'un effondrement des cours. La crypto-monnaie a perdu plus de 18 000 dollars en novembre, marquant sa chute mensuelle la plus importante depuis la mi-2021, dans un contexte de nouvelle aversion au risque.

"L'effondrement continu du bitcoin a été un désastre pour Strategy, alors que le titre atteint de nouveaux plus bas en un an", a déclaré Chris Beauchamp, analyste en chef du marché chez IG Group.

"Beaucoup avaient espéré que le creux du bitcoin de la semaine dernière marquerait une reprise pour l'action, mais alors que la crypto-monnaie est toujours au-dessus du creux de novembre, la vente semble s'intensifier à mesure que l'après-midi avance".

Les actions des entreprises qui détiennent des bitcoins et d'autres jetons dans leurs bilans ont été mises sous pression à la suite de la dernière volatilité du marché des crypto-monnaies.

Strategy a déclaré qu'elle s'attendait désormais à un résultat net se situant entre un bénéfice de 6,3 milliards de dollars et une perte de 5,5 milliards de dollars pour l'ensemble de l'année, par rapport à sa prévision précédente d'un bénéfice net de 24 milliards de dollars.

L'estimation précédente, publiée le 30 octobre, supposait un prix du bitcoin de 150 000 dollars au 31 décembre, a indiqué la société.

Par ailleurs, Strategy a déclaré avoir constitué une réserve de 1,44 milliard de dollars pour financer les dividendes sur les actions privilégiées et les intérêts sur la dette en cours.

Cette réserve, qui devrait couvrir une période de deux ans, permettra à la société de mieux faire face à la volatilité du marché à court terme, a déclaré Michael Saylor, fondateur et président exécutif, dans un communiqué.

Strategy a déclaré détenir 650 000 bitcoins, soit environ 3,1 % des 21 millions de bitcoins qui existeront un jour.