 Aller au contenu principal
Fermer
  2. Aide
  2. Aide

Le cinéaste iranien Jafar Panahi condamné par contumace à un an de prison
information fournie par AFP 01/12/2025 à 19:11

Le réalisateur dissident iranien Jafar Panahi, le 21 mai 2025 au festival de Cannes ( AFP / Miguel MEDINA )

Le réalisateur dissident iranien Jafar Panahi, le 21 mai 2025 au festival de Cannes ( AFP / Miguel MEDINA )

Défiant la censure dans son pays, le cinéaste iranien Jafar Panahi, Palme d'or à Cannes, a été condamné par contumace à un an de prison pour des "activités de propagande" contre l'Etat, a annoncé lundi à l'AFP son avocat.

Cette peine est assortie d'une interdiction de voyager de deux ans et d'adhésion à tout groupe politique ou social, a précisé Me Mostafa Nili, ajoutant avoir l'intention de faire appel.

Il n'a pas donné de détails sur la nature exacte des charges reprochées à son client, qui se trouve actuellement à l'étranger.

Le réalisateur de 65 ans avait remporté la prestigieuse récompense au festival de Cannes en mai dernier pour son film "Un simple accident".

Après des années sans pouvoir sortir d'Iran, Jafar Panahi, figure de la Nouvelle vague du cinéma iranien multiprimée à l'international, avait pu faire le déplacement dans un festival pour la première fois en 15 ans.

Il a effectué ces dernières semaines une tournée aux Etats-Unis pour promouvoir son long-métrage, choisi pour représenter la France aux Oscars.

Réalisé clandestinement, "Un simple accident", où un tortionnaire de la République islamique se retrouve aux mains de ses anciens prisonniers, a failli ne jamais aboutir. Le tournage a été interrompu par la police, avant d'être bouclé à la va-vite quelques semaines plus tard.

"J'ai 65 ans, je n'ai jamais écouté la censure, ce n'est pas maintenant que je vais commencer à le faire", avait-il lancé dans une interview accordée à l'AFP en septembre.

- Emprisonné deux fois -

Car Panahi ne s'est jamais résolu à l'exil, préférant rester dans son pays envers et contre tout, pour scruter dans ses oeuvres les injustices sociales ou la place des femmes.

Parmi ses films les plus acclamés figure "Taxi Téhéran", tourné depuis l'intérieur d'un taxi, pour lequel il a reçu l'Ours d'or à la Berlinale en 2015. Les conservateurs iraniens avaient fulminé.

Le Festival de Cannes le soutient et lui offre une tribune depuis ses débuts : son premier long-métrage, "Le Ballon blanc", avait reçu la Caméra d'or en 1995.

Son amour du cinéma, ce fils d'artisan, né à Téhéran le 11 juillet 1960 et ayant grandi dans les quartiers pauvres de la capitale, l'a plusieurs fois payé de sa liberté: il a été incarcéré à deux reprises, 86 jours en 2010 et près de sept mois entre 2022 et 2023. Il avait entamé une grève de la faim pour obtenir sa libération.

Alors que certains de ses soutiens craignaient des difficultés à son retour à Téhéran en mai, Jafar Panahi avait été acclamé par des admirateurs, sans être inquiété.

Cet accueil contrastait avec la froide réaction des médias d'État iraniens et des dirigeants du pouvoir à cette première Palme d'or iranienne depuis "Le goût de la cerise" en 1997, du défunt Abbas Kiarostami.

L'an dernier, la récompense avait échappé à un autre Iranien dissident, Mohammad Rasoulof, qui avait dû se contenter d'un prix spécial et est resté ensuite en exil après une condamnation pour "collusion contre la sécurité nationale".

Proche orient
Copyright © 2025 AFP. Tous droits de reproduction et de représentation réservés. Toutes les informations reproduites dans cette rubrique (dépêches, photos, logos) sont protégées par des droits de propriété intellectuelle détenus par l'AFP. Par conséquent, aucune de ces informations ne peut être reproduite, modifiée, transmise, rediffusée, traduite, vendue, exploitée commercialement ou utilisée de quelque manière que ce soit sans l'accord préalable écrit de l'AFP. l'AFP ne pourra être tenue pour responsable des délais, erreurs, omissions, qui ne peuvent être exclus ni des conséquences des actions ou transactions effectuées sur la base de ces informations.

0 commentaire

Signaler le commentaire

Fermer

A lire aussi

  • Une gamme de médicaments appelés GLP-1 (Ozempic, Wegovy, Mounjaro...) efficaces contre le surpoids et le diabète, pourrait aider à lutter contre l'obésité, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, selon l'OMS ( AFP / SEBASTIEN BOZON )
    L'OMS recommande les médicaments GLP-1 pour lutter contre l'obésité
    information fournie par AFP 01.12.2025 20:36 

    Une gamme de médicaments, appelés GLP-1, efficaces contre le surpoids et le diabète, pourrait aider à lutter contre l'obésité, qui touche plus d'un milliard de personnes dans le monde, a déclaré lundi l'Organisation mondiale de la santé (OMS). On les connaît sous ... Lire la suite

  • Le pape Léon XIV, entouré des dignitaires religieux libanais, arrose un olivier qu'il a planté dans le centre de Beyrouth, le 1er décembre 2025 ( AFP / anwar amro )
    A Beyrouth, Léon XIV plante l'olivier de la paix
    information fournie par AFP 01.12.2025 20:22 

    Entouré des chefs religieux libanais, Léon XIV a planté lundi un jeune olivier, symbole de paix, sous une immense tente dressée dans le centre de Beyrouth, après une cérémonie pendant laquelle il a appelé les dignitaires des différentes communautés à oeuvrer pour ... Lire la suite

  • Photo diffusée par la police de Hong Kong le 1er décembre 2025 montrant des agents de l'Unité d'identification des victimes de catastrophes (DVIU) à l'œuvre après un incendie meurtrier dans le complexe résidentiel Wang Fuk Court, à Hong Kong ( Police Hong Kong / - )
    Incendie de Hong Kong : 14 personnes arrêtées, le bilan s'alourdit à 151 morts
    information fournie par AFP 01.12.2025 20:14 

    Quatorze personnes ont été arrêtées à Hong Kong dans l'enquête sur l'incendie le plus meurtrier qu'a vécu le territoire depuis des décennies, les autorités ayant découvert sur les façades des bâtiments dévorés par les flammes des filets de protection qui n'étaient ... Lire la suite

  • Incendie de Hong Kong: le bilan s'alourdit, au moins 151 morts
    Incendie de Hong Kong: le bilan s'alourdit, au moins 151 morts
    information fournie par AFP Video 01.12.2025 20:05 

    Le bilan provisoire de l'incendie qui a ravagé la semaine dernière un complexe résidentiel de Hong Kong est passé à 151 morts, a indiqué la police lundi.

Pages les plus populaires

  • Accueil Bourse
  • Tous les cours boursiers
  • Cours CAC 40
  • Indices boursiers internationaux
  • Palmarès Bourse
  • Cours du Pétrole (Brent)
  • Convertisseur de devises
  • Convertisseur dollar / euro
  • Convertisseur euro / dollar
  • Convertisseur livres / euro
  • Convertisseur franc suisse / euro

L'offre BoursoBank