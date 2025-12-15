Kyverna bondit après que la thérapie cellulaire a atteint l'objectif principal d'une étude de phase intermédiaire

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Mises à jour)

15 décembre - ** Les actions du développeur de médicaments Kyverna Therapeutics KYTX.O augmentent de 29,3 % pour atteindre leurplus haut niveau depuis un an, soit 13,7 $

** La société déclare que sa thérapie cellulaire expérimentale, miv-cel, pour le traitement d'un trouble rare du mouvement a atteint l'objectif principal dans une étude de stade intermédiaire

** Miv-cel, anciennement appelé KYV-101, est testé chez des patients atteints du syndrome de la personne raide, une maladie auto-immune rare qui rend les muscles rigides et provoque des spasmes douloureux, rendant souvent difficile la marche ou les mouvements normaux

** L'étude menée sur 26 personnes a montré que la thérapie permettait d'améliorer durablement la mobilité des patients - KYTX

** J.P.Morgan déclare que "nous pensons que l'opportunité de marché est attrayante et que le premier actif de KYTX est bien positionné pour évoluer vers d'autres indications adjacentes dans un avenir proche"

**En incluant les mouvements de la séance, l'action a plus que doublé depuis le début de l'année