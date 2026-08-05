Kyndryl n'atteint pas ses prévisions trimestrielles en raison d'un chiffre d'affaires en baisse et de charges liées à des suppressions d'emplois

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Le prestataire de services informatiques Kyndryl KD.N n'a pas atteint mercredi les estimations de Wall Street pour le premier trimestre , sous la pression d'une baisse de la demande et de charges liées à son plan de rééquilibrage des effectifs. L'action de la société a reculé de 2,7 % lors des échanges avant l'ouverture de la Bourse.

* Le chiffre d'affaires du principal segment géographique de Kyndryl, « Principal Markets », a reculé de 7 % au cours du trimestre, pour s'établir à 1,26 milliard de dollars.

* Le chiffre d'affaires de la société au premier trimestre, s'élevant à 3,62 milliards de dollars, est resté en deçà de l'estimation moyenne des analystes, qui s'établissait à 3,64 milliards de dollars, selon les données compilées par LSEG.

* Sa perte avant impôts pour le trimestre s'est élevée à 69 millions de dollars, contre des estimations tablant sur une perte de 61,5 millions de dollars.

* Basée à New York, la société est issue d’une scission d’IBM en 2021 et fournit aux entreprises des services d’infrastructure informatique, de cloud, d’IA et de cybersécurité.

* Kyndryl a également enregistré 152 millions de dollars de charges liées à la restructuration de ses effectifs au cours du premier trimestre.

* La société avait annoncé au trimestre précédent un plan de rééquilibrage des effectifs visant à réduire ses coûts d’exploitation annuels de 400 à 500 millions de dollars d’ici l’exercice 2028.

* Kyndryl a réaffirmé ses prévisions pour l’exercice 2027, tablant sur un résultat avant impôts ajusté compris entre 600 et 700 millions de dollars et un flux de trésorerie disponible compris entre 400 et 500 millions de dollars.

* La société a conclu des partenariats avec Amazon Web Services, Google Cloud et Microsoft Azure afin d’aider ses clients à migrer et à gérer leurs systèmes informatiques dans le cloud.