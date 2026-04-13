Kymera en hausse après la procédure accélérée de la FDA pour sa pilule contre l'asthme

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13 avril -

** Les actions de Kymera Therapeutics KYMR.O augmentent de 2 % à 86,50 $ avant la mise sur le marché

** La société de biotechnologie annonce que la Food and Drug Administration des Etats-Unis a accordé le statut Fast Track au KT-621, une pilule expérimentale à prendre une fois par jour pour traiter l'asthme éosinophile modéré à sévère, une forme d'asthme difficile à traiter liée à des niveaux élevés d'inflammation des voies respiratoires

** Elle ajoute que le KT-621 cible les voies immunitaires à l'origine de l'inflammation et vise à améliorer le contrôle des symptômes chez les patients qui ne répondent pas bien aux inhalateurs ou aux injections existants

** La société mène un essai de phase intermédiaire sur l'asthme, dont les résultats sont attendus fin 2027, et un essai de phase intermédiaire distinct sur la dermatite atopique, une maladie cutanée chronique, dont les données sont attendues d'ici mi-2027 - KYMR

** Le statut de procédure accélérée vise à accélérer le développement et l'examen des traitements pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** Depuis la dernière clôture, l'action a augmenté de 9 % depuis le début de l'année