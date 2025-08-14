Kyivstar s'introduit en bourse à New York le 15 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de détails dans l'ensemble de l'article)

Le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Ukraine, Kyivstar, a déclaré jeudi que ses actions commenceraient à être négociées sur le Nasdaq le 15 août, ce qui en ferait la première société ukrainienne à être cotée sur une bourse américaine.

Kyivstar, qui appartient au groupe de télécommunications VEON, est le leader du marché ukrainien avec plus de 24 millions d'abonnés.

Son chiffre d'affaires et ses bénéfices ont augmenté depuis l'invasion russe, malgré les cyberattaques et les pannes d'électricité répétées.

L'entreprise a renforcé ses liens avec les États-Unis pendant le conflit, en nommant l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo à son conseil d'administration et en signant un accord avec Starlink d'Elon Musk pour des services satellitaires.