Kyivstar fera son entrée en bourse à New York le 15 août

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajoute le contexte tout au long de l'article)

Le plus grand opérateur de téléphonie mobile d'Ukraine, Kyivstar, a déclaré jeudi que ses actions commenceraient à être négociées sur le Nasdaq le 15 août, ce qui en ferait la première société ukrainienne à être cotée sur une bourse américaine.

La société mère de Kyivstar, le groupe de télécommunications VEON, a présenté cette introduction en bourse pour attirer les investisseurs étrangers qui parient sur la reconstruction de l'Ukraine, laquelle dépend des perspectives de paix avec la Russie.

L'introduction en bourse coïncide avec un sommet très attendu entre le président américain Donald Trump et le président russe Vladimir Poutine en Alaska, une rencontre suivie de près par l'Ukraine et les nations européennes, qui y voient un tournant potentiel dans les négociations de paix.

L'activité soutenue sur le marché américain des introductions en bourse a également encouragé les entreprises à introduire leurs actions auprès des investisseurs, qui ont manifesté un regain d'intérêt pour les nouvelles cotations après un effondrement en début d'année dû à l'incertitude suscitée par les changements de politique commerciale.

Kyivstar, qui appartient au groupe de télécommunications VEON, est le leader du marché ukrainien avec plus de 24 millions d'abonnés.

Son chiffre d'affaires et ses bénéfices ont augmenté depuis l'invasion russe, malgré les cyberattaques et les pannes d'électricité répétées.

L'entreprise a renforcé ses liens avec les États-Unis pendant le conflit, en nommant l'ancien secrétaire d'État américain Mike Pompeo à son conseil d'administration et en signant un accord avec Starlink d'Elon Musk pour des services satellitaires.

Rothschild & Co a agi en tant que banque conseil principal et conseillère en marchés de capitaux pour VEON .