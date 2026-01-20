Kyiv privée de chauffage par les frappes russes, Zelensky exhorte les USA à faire pression sur Poutine

(Actualisé avec rétablissement du courant à Tchernobyl, §10)

Volodimir Zelensky a exhorté mardi les États-Unis à exercer davantage de pression sur la Russie, dont la dernière attaque aérienne contre Kyiv a privé la moitié de la capitale ukrainienne de chauffage et endommagé des sous-stations électriques jugées essentielles à la sécurité nucléaire.

La Russie intensifie les bombardements contre les infrastructures énergétiques de l'Ukraine tout en progressant sur le terrain, alors que les négociations sur un règlement pacifique du conflit paraissent peu progresser.

La deuxième attaque majeure de Moscou contre Kyiv depuis le début de l'année - la première est intervenue le 9 janvier - a privé mardi de chauffage 5.635 immeubles d'habitation, a déclaré le maire de la ville, Vitali Klitchko, alors qu'une vague de froid fait chuter les températures jusqu'à moins 15 degrés Celsius (5 degrés Fahrenheit).

Volodimir Zelensky a estimé mardi que les États-Unis n'avaient "pas encore la force" d'arrêter la Russie, ajoutant que l'administration Trump pouvait encore accentuer la pression sur le président russe Vladimir Poutine si elle le souhaitait.

"L'Amérique peut-elle faire plus ? Oui, elle le peut, et c'est ce que nous souhaitons vraiment. Nous pensons que les Américains en sont capables", a-t-il déclaré aux journalistes lors d'une discussion sur WhatsApp.

Dans un message publié plus tôt sur X, Volodimir Zelensky a affirmé que certains des missiles russes tirés mardi avaient été fabriqués cette année et a appelé à des sanctions plus sévères contre Moscou afin de freiner sa production militaire.

Il s'est dit prêt à se rendre à Davos, où les dirigeants mondiaux se réunissent pour un forum économique annuel, si Washington était prêt à signer des documents sur les garanties de sécurité pour l'Ukraine et un plan de prospérité pour l'après-guerre.

L'Ukraine a déclaré que la Russie avait lancé plus de 330 drones et près de trois douzaines de missiles pendant la nuit, dont la plupart ont été abattus. La Russie a dit avoir attaqué des cibles militaires, industrielles, énergétiques et de transport afin de soutenir l'armée.

TCHERNOBYL RECONNECTÉE AU RÉSEAU ÉLECTRIQUE NATIONAL

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) a annoncé que plusieurs sous-stations essentielles à la sécurité nucléaire avaient été touchées par l'attaque, tandis que les lignes électriques alimentant d'autres centrales nucléaires avaient été endommagées. L'Ukraine tire plus de la moitié de son électricité de l'énergie nucléaire.

La centrale nucléaire de Tchernobyl, privée un temps d'électricité, a été reconnectée au réseau électrique national et les niveaux de radiation sont normaux, a déclaré lundi le ministère ukrainien de l'Énergie.

Kyiv a subi de graves coupures d'électricité et de chauffage en raison des frappes russes répétées, et les équipes de maintenance ont travaillé sans relâche pendant plus d'une semaine pour rétablir l'approvisionnement.

Ces coupures ont contraint les habitants à s'adapter avec les moyens du bord, à s'emmitoufler chez eux et à créer des sources de chaleur comme des briques chauffées ou des tentes dressées à l'intérieur des habitations.

Le chauffage de la plupart des immeubles de nouveau affectés mardi venait tout juste d'être rétabli après les frappes du 9 janvier, a déclaré Vitali Klitchko.

Le fournisseur d'énergie DTEK a déclaré que plus de 335.000 habitants avaient été privés d'électricité. Le courant a été rétabli pour environ la moitié d'entre eux en fin de matinée, alors que les températures oscillaient autour de moins 10 degrés Celsius.

Une personne a été blessée, des débris ont endommagé un bâtiment scolaire et l'approvisionnement en eau a été interrompu sur la rive gauche de cette ville de plus de 3 millions d'habitants, a précisé le maire.

Des responsables régionaux ont déclaré qu'une personne avait été tuée en dehors de la capitale et que deux stations-service avaient été endommagées. Selon les autorités, les régions de Vinnytsia, Dnipro, Odessa, Zaporijjia, Poltava, Soumy et Rivne ont également été attaquées.

S'exprimant mardi à Davos, le ministre ukrainien de l'Économie Oleksiy Sobolev a déclaré que la Russie avait endommagé environ 8,5 gigawatts de capacité de production d'électricité depuis fin octobre.

(Rédigé par Anna Pruchnicka à Gdansk et Olena Harmash à Kyiv ; version française Tangi Salaün et Mara Vîlcu, édité par Blandine Hénault et Sophie Louet)