Kuwait Oil Co. en pourparlers avec des opérateurs américains pour exploiter les ressources en gaz et en pétrole de schiste

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

(Ajout de citations, de contexte et d'informations générales) par Ahmed Hagagy

La Kuwait Oil Company est en pourparlers avec certaines entreprises américaines, dont Devon Energy DVN.N et EOG, en vue d'une coopération potentielle pour développer ses ressources en pétrole et en gaz de schiste, a déclaré son directeur général jeudi.

KOC est "en contact avec certains opérateurs américains pour explorer comment leur expertise peut soutenir le développement des ressources de pétrole et de gaz de schiste du Koweït", a déclaré Ahmad Al-Eidan en marge du Kuwait Oil & Gas Show.

Ce serait la première fois que le Koweït cherche à développer ses ressources en pétrole et en gaz de schiste, grâce à des avancées technologiques significatives et à des coûts plus faibles.

"Nous avons invité plusieurs entreprises à participer et à nous aider à évaluer et à faire progresser nos possibilités de pétrole et de gaz non conventionnels", a déclaré M. Al-Eidan.

Il a cité Devon Energy et EOG parmi les sociétés avec lesquelles KOC était en contact, mais il n'a pas été possible de savoir immédiatement si les discussions se limitaient à ces deux sociétés ou si d'autres entreprises étaient également impliquées.

Le premier ministre du Koweït, Ahmad Abdullah al-Ahmad Al-Sabah, a déclaré lors de la même conférence, mardi, que la Kuwait Petroleum Corporation inviterait les entreprises internationales à aider l'entreprise publique KOC à développer les découvertes de pétrole et de gaz en mer.

Le pays s'efforce de porter sa capacité de production à 4 millions de bpj d'ici 2035, contre environ 3 millions de bpj aujourd'hui, bien qu'il produise environ 2,58 millions de bpj dans le cadre de son quota OPEP.

"À ce stade, notre priorité immédiate est de mettre en place le cadre de confidentialité approprié. Nous sommes actuellement en pourparlers pour signer des accords de non-divulgation avec une ou deux entreprises", a déclaré M. Al-Eidan.

"Une fois ces accords signés, les entreprises pourront examiner les données pertinentes et nous pourrons entamer des discussions techniques et commerciales plus détaillées", a-t-il ajouté.