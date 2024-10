Kurma Partners : premier closing de 140 millions d'euros pour Biofund IV

Rémi Droller, associé-gérant de Kurma Partners, a déclaré : "Nous nous félicitons du soutien de nos principaux partenaires, Eurazeo et Bpifrance, ainsi que de notre nouvel investisseur clé CSL".

(AOF) - Kurma Partners a annoncé un premier closing de 140 millions d'euros pour Biofund IV, son nouveau fonds biotech. Kurma vise un closing final de 250 millions d'euros en 2025. Biofund IV vise 16 à 20 nouveaux investissements, dont les trois premiers ont déjà été réalisés : SciRhom spécialisée dans les maladies auto-immunes, Memo Therapeutics, spécialisée dans l'immunité naturelle, et Avidicure, spécialisée dans l'immunothérapie contre le cancer.

Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard.

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.