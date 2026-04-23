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Kurma Partners (Eurazeo) lève de nouveaux fonds pour Biofund IV
information fournie par Zonebourse 23/04/2026 à 15:03

Kurma Partners, membre du groupe Eurazeo spécialisé dans l'investissement en santé, annonce le closing final à 215 MEUR de son fonds Biofund IV, nouveau millésime de sa stratégie dédiée aux solutions disruptives pour le traitement de maladies graves ou incurables.

Après un précédent millésime de 160 MEUR, cette levée a permis d'augmenter la taille du nouveau véhicule de près de 35%, "illustrant le fort soutien des investisseurs corporate et financiers au modèle de Kurma", selon le groupe d'investissement.

En plus d'Eurazeo, Biofund IV a bénéficié du soutien de trois investisseurs de référence, à savoir CSL (laboratoire pharmaceutique australien), le Fonds européen d'investissement et Bpifrance, ainsi que d'autres investisseurs institutionnels européens et de family offices .

"Le fonds s'appuie sur un savoir-faire reconnu et un solide historique de création d'entreprise, et collabore étroitement avec Argobio Studio, le venture builder créé conjointement avec Bpifrance, pour incuber de nouvelles biotechs", ajoute Eurazeo.

S'appuyant sur le succès stratégique du fonds précédent, Biofund III, qui compte à date trois cessions à des groupes de premier plan, Biofund IV a déjà réalisé 11 investissements et prévoit d'en effectuer une vingtaine au total.

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