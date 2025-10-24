Kura progresse grâce à un paiement d'étape de 30 millions de dollars après l'administration d'une dose à un premier patient dans le cadre d'un essai de phase avancée

24 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Kura Oncology KURA.O augmentent de 4 % à 9,46 $ dans les premiers échanges

** La société reçoit un paiement d'étape de 30 millions de dollars après avoir administré la dose au premier patient dans le cadre d'un essai de stade avancé sur la leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang à croissance rapide

** L'essai teste le médicament expérimental oral ziftomenib plus chimiothérapie chez des patients atteints de LMA nouvellement diagnostiquée avec des mutations NPM1 ou KMT2A - Kura

** Les mutations sont des changements génétiques présents dans la LAM; NPM1 est lié à une meilleure réponse initiale à la chimiothérapie, tandis que KMT2A est lié à une maladie agressive et à un risque de rechute plus élevé

** Le lancement de l'essai a été annoncé le mois dernier; le ziftomenib est un traitement oral à prise unique quotidienne - Kura

** La maladie touche environ 22 000 personnes aux États-Unis chaque année, selon l'American Cancer Society

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~7% depuis le début de l'année