Kura progresse grâce à un paiement d'étape de 30 millions de dollars après l'administration d'une dose à un premier patient dans le cadre d'un essai de phase avancée
information fournie par Reuters 24/10/2025 à 16:29

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) (Mises à jour)

24 octobre - ** Les actions du fabricant de médicaments Kura Oncology KURA.O augmentent de 4 % à 9,46 $ dans les premiers échanges

** La société reçoit un paiement d'étape de 30 millions de dollars après avoir administré la dose au premier patient dans le cadre d'un essai de stade avancé sur la leucémie myéloïde aiguë, un cancer du sang à croissance rapide

** L'essai teste le médicament expérimental oral ziftomenib plus chimiothérapie chez des patients atteints de LMA nouvellement diagnostiquée avec des mutations NPM1 ou KMT2A - Kura

** Les mutations sont des changements génétiques présents dans la LAM; NPM1 est lié à une meilleure réponse initiale à la chimiothérapie, tandis que KMT2A est lié à une maladie agressive et à un risque de rechute plus élevé

** Le lancement de l'essai a été annoncé le mois dernier; le ziftomenib est un traitement oral à prise unique quotidienne - Kura

** La maladie touche environ 22 000 personnes aux États-Unis chaque année, selon l'American Cancer Society

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de ~7% depuis le début de l'année

Valeurs associées

KURA ONCOLOGY
9,3300 USD NASDAQ +2,53%
© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

