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Kura progresse après une perte trimestrielle plus faible que prévu
information fournie par Reuters 13/08/2026 à 16:55
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((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

13 août - ** L'action du laboratoire pharmaceutique Kura Oncology KURA.O progresse de 10,4% à 10,99 dollars

** La société annonce une perte de 77 cents par action au deuxième trimestre , contre une estimation moyenne des analystes de 88 cents par action, selon les données de LSEG

** KURA fait état de dépenses de R&D de 61,9 millions de dollars pour le trimestre, contre une estimation moyenne des analystes de 67,5 millions de dollars

** La société a généré 9,1 millions de dollars de chiffre d'affaires net lié aux produits au deuxième trimestre, soit une hausse de 57% par rapport au premier trimestre, grâce aux ventes de son médicament contre les cancers du sang, le Komzifti

** La société indique que 115 nouveaux patients ont commencé un traitement par Komzifti au deuxième trimestre, soit une hausse de 35% par rapport au premier trimestre

** "Nous pensons que l'augmentation des nouvelles initiations de traitement indique que les médecins préfèrent de plus en plus le Komzifti à ses concurrents", déclare Robert Driscoll, analyste chez Wedbush

** En tenant compte de l'évolution de la séance, le titre affiche une hausse de 6% depuis le début de l'année

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