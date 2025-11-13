Kura Oncology progresse après l'approbation par la FDA de son traitement contre le cancer du sang

13 novembre - ** Les actions du fabricant de médicaments Kura Oncology KURA.O augmentent de 1,03 % à 10,79 $ dans les premiers échanges

** La Food and Drug Administration américaine a approuvé Komzifti, un nouveau traitement de Kura, pour les adultes atteints d'une forme rare et difficile à traiter de cancer du sang appelée leucémie myéloïde aiguë (LMA)

** Le médicament est pris sous forme de pilule à prendre une fois par jour - FDA

** L'approbation est basée sur une étude menée auprès de 112 adultes; environ 20 % d'entre eux voient leur cancer disparaître ou s'améliorer de manière significative, selon l'autorité de réglementation

** La FDA met en garde contre des effets secondaires graves, notamment des troubles du rythme cardiaque et des risques pour les bébés à naître

** En incluant les mouvements de la séance, l'action est en hausse de 24 % depuis le début de l'année