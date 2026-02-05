 Aller au contenu principal
Kumulus Vape : Top line résiliente malgré un environnement contraint
information fournie par EuroLand Corporate 05/02/2026 à 09:02

Publication du CA 2025


Kumulus Vape a publié hier soir son chiffre d’affaires pour le compte de l’exercice 2025. Ce dernier s'est établi en baisse de -5,5% à 57,4 M€. Au niveau des activités, le segment B2B a enregistré une baisse contenue de -2,8% YoY à 50,0 M€. L’activité B2C a quant à elle cédé -4,0% par rapport à 2024 avec des revenus atteignant 4,7 M€. Enfin, le réseau de boutiques physiques a généré 2,6 M€ de chiffre d’affaires (vs 4,3 M€ en 2024).


Perspectives


Pour 2026, Kumulus Vape a affiché son intention de renouer avec la croissance sans publier de guidance chiffrée, la direction mettant en avant plusieurs leviers opérationnels : le renforcement des partenariats industriels et la montée en puissance du site B2C, l’accélération des ouvertures sous enseigne Cigaverte dès le premier semestre pour soutenir le modèle omnicanal, la poursuite des gains de productivité via l’optimisation logistique, ainsi que la mise en service de Labster (laboratoire d’embouteillage sur les marques propres du groupe) , destinée à accroître la maîtrise des marques propres et la capacité d’innovation du groupe.


Concernant la fin de l’exercice, nous maintenons notre prévision d’EBE 2025e à 3,2 M€ traduisant une marge d’EBE 2025e de 5,5% et un recul de -130 bps vs 2024. Ce dernier représente les vents contraires rencontrés par le groupe en termes d’environnement d’affaires et d’effets prix négatifs.


Pour 2026, nous anticipons une légère reprise de la croissance favorisée par les éléments évoqués ci-dessus. Toutefois le CA devrait rester inférieur à 60 M€ dans un contexte toujours exigeant. Notre prévision de CA 2026e ressort donc à 58,8 M€ soit une hausse de +2,4% vs 2025.


Nous tablons aussi sur une amélioration modérée de la rentabilité avec une amélioration de 50 bps de la marge d’EBE à 6,0%. Cette dernière pourrait notamment être favorisée par le lancement de Labster.


Recommandation


A la suite de cette publication nous maintenons notre objectif de cours à 6,9€, traduisant un upside de +50%.

Valeurs associées

KUMULUS VAPE
3,940 EUR Euronext Paris -0,25%
