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Kumulus Vape : Premier trimestre difficile
information fournie par EuroLand Corporate 15/05/2026 à 11:38

Publication du CA T1 2026


Kumulus Vape a publié mercredi soir son chiffre d’affaires pour le compte du premier trimestre 2026. Ce dernier est ressorti en baisse de -7,3% à 12,9 M€ dans un contexte de marché toujours très exigeant.


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Dans le détail, Kumulus Vape a réalisé au T1 2026 un chiffre d’affaires consolidé de 12,9 M€, en recul de -7,3 % par rapport aux 13,9 M€ enregistrés un an plus tôt, dans un marché toujours pénalisé par la baisse du panier moyen et une demande orientée vers des produits plus accessibles. Le B2B est resté pilier de l’activité avec 11 M€ de revenus, soit 85,6 % du chiffre d’affaires total. Toutefois, le segment a connu un recul significatif de -9,01% par rapport au T1 2025.


Le B2C est demeuré stable à 1,1 M€, traduisant la fidélité de la clientèle historique. Enfin, le réseau de boutiques a confirmé sa bonne dynamique avec un chiffre d’affaires de 735 K€, en progression de +26,9% sur un an, représentant désormais 5,7 % de l’activité consolidée grâce à la montée en puissance du réseau Cigaverte.



Perspectives


En 2026, le groupe se concentrera sur la poursuite de la montée en puissance de Labster, l’unité de production d’e-liquides du groupe, ainsi que sur l’optimisation continue de l’outil logistique afin de soutenir la compétitivité. Kumulus Vape entend également poursuivre le développement maîtrisé du réseau Cigaverte via l’élargissement du parc de franchisés. Le management reste confiant dans sa capacité à préparer les futurs relais de croissance malgré un environnement de marché toujours tendu.


Alors que le marché reste sujet à de fortes pressions en ce début d’année, nous abaissons notre prévision de CA 2026e. Alors que nous anticipions une légère croissance de la top line à 58,7 M€ (soit une croissance annuelle de +2,1% en 2026), nous attendons désormais un recul de -3,4% des revenus à 55,5 M€. Notre cible d’EBE est également abaissée à 2,0 M€ contre 2,4 M€ précédemment, traduisant une marge d’EBE 2026 de 3,8% (-90 bps vs 2025).


Recommandation


A la suite de cette publication nous abaissons notre objectif de cours à traduisant un upside de +50,5%. Notre recommandation reste à Achat.

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KUMULUS VAPE
2,990 EUR Euronext Paris 0,00%
Copyright © 2026 EuroLand Corporate.

Cette analyse a été élaborée par EuroLand Corporate et diffusée par BOURSORAMA le 15/05/2026 à 11:38:51.

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