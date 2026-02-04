KUMULUS VAPE : Kumulus Vape inaugure Labster, son unité de production de consommables

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce l'inauguration de Labster, son unité de production d'e-liquides et concentrés DIY. Implanté sur 700 m² au coeur de la Métropole de Lyon, à proximité immédiate du siège du Groupe, cet outil industriel de dernière génération concrétise une stratégie de verticalisation maîtrisée et de montée en gamme.



Un site de production à la pointe



Labster est équipé de plusieurs chaînes automatisées de dernière génération fournies par CDA (Constructions D'Automatismes), fabricant français reconnu dans le secteur de l'embouteillage et du conditionnement. Ces équipements permettent d'assurer les étapes clés de fabrication : embouteillage et étiquetage des consommables. Avec une capacité théorique de production de plusieurs millions de flacons par an (formats 10 à 100 ml), le site est d'ores et déjà opérationnel.

L'implantation du site, directement accolé aux entrepôts logistiques du Groupe, confère à Labster un avantage compétitif majeur : les produits finis peuvent être intégrés aux flux de distribution sans délai ni transport supplémentaire. Cette configuration optimise la gestion des stocks et garantit une réactivité maximale face aux besoins des partenaires et clients du Groupe.





Une stratégie de souveraineté et d'innovation



Cette démarche d'intégration verticale s'inscrit dans une volonté de reprendre la main sur des pans stratégiques de l'activité, sans remettre en cause le modèle de distributeur de Kumulus Vape. Le Groupe continue ainsi de travailler en étroite collaboration avec ses partenaires fabricants et les nombreux laboratoires spécialisés pour étoffer son catalogue. Labster vise avant tout à renforcer l'autonomie du Groupe sur ses marques propriétaires, à l'instar de Cigaverte ; à garantir un niveau de qualité élevé ; et à offrir une réactivité accrue dans le développement de nouvelles références.

Cette unité de production permettra d'accélérer les cycles d'innovation tout en maintenant une complémentarité forte avec l'écosystème de fournisseurs qui fait la richesse du catalogue Kumulus Vape.



Rémi Baert, Président-Directeur Général de Kumulus Vape, déclare : « Avec le lancement de Labster, nous allons franchir un cap décisif dans notre développement. Cette capacité de production interne nous donne une liberté stratégique inédite : nous pouvons désormais développer nos propres gammes avec une réactivité et une rentabilité que nous n'aurions jamais pu atteindre autrement. Kumulus Vape ne se contente plus de distribuer, nous créons de la valeur à chaque maillon de la chaîne, tout en restant fidèles à notre ADN de partenaire de confiance pour l'ensemble de l'écosystème. »





Un outil de production piloté par une équipe qualifiée



Chloé Wolff est nommée Directrice de Production et Responsable du site Labster. Forte d'une solide expérience en coordination de production, elle pilote l'équipe et supervise l'ensemble des opérations de fabrication, du contrôle qualité à la logistique interne.

Dès 2027, Kumulus Vape envisage d'engager des démarches de certification ISO 9001 (management de la qualité) ainsi que le label Origine France Garantie sur de nombreux produits fabriqués par Labster. Ces démarches témoigneront de l'exigence du Groupe en matière de traçabilité, de qualité et de valorisation du savoir-faire français.

Une montée en puissance progressive est également prévue au cours de l'année 2026, avec le lancement de nouveaux produits « signature » estampillés Labster, qui viendront enrichir le portefeuille de marques propriétaires du Groupe.

« Disposer de notre propre outil de production nous permet de mieux maîtriser la chaîne. Nous avons réuni des équipements français de dernière génération assurant une productivité optimisée. C'est une immense fierté de piloter cet outil, qui allie savoir-faire technique et exigence qualitative. Labster, c'est la garantie d'une production maison au meilleur niveau. », déclare Chloé Wolff, Directrice de Production.





Circuit court et engagement environnemental



Au-delà des dimensions stratégique, économique et qualitative, l'implantation de Labster directement accolé aux entrepôts logistiques du Groupe représente un atout majeur en termes d'optimisation des flux. Cette proximité permet de supprimer les allers-retours avec des sites de production externalisés, réduisant ainsi drastiquement les émissions de CO2 liées au transport.

Cette démarche s'inscrit pleinement dans l'engagement du Groupe à réduire d'au moins 15 % ses émissions de gaz à effet de serre d'ici 2030 (base 2020), tel qu'annoncé lors de la publication de son bilan carbone en juin 2025. Kumulus Vape avait alors été salué pour avoir réalisé le premier bilan carbone complet du secteur de la vape en France, couvrant l'intégralité des scopes 1, 2 et 3.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2025

Jeudi 9 avril 2026 après Bourse





À propos de Kumulus Vape



Depuis sa création en 2012, Kumulus Vape s'est hissée parmi les principaux acteurs français de la cigarette électronique, portée par une mission claire : offrir une alternative fiable, accessible et responsable au tabac fumé, afin d'en atténuer les effets sanitaires et environnementaux. Cette ambition fondatrice guide toujours l'entreprise dans sa stratégie de développement omnicanale et responsable.

Implantée à Corbas, au cœur de la métropole lyonnaise, Kumulus Vape s'appuie aujourd'hui sur 70 collaborateurs et une organisation agile pour répondre aux besoins des consommateurs et professionnels du secteur. Son catalogue figure parmi les plus étoffés du marché, avec plus de 11 000 références accessible à travers ses plateformes e-commerce B2C et B2B, ainsi que dans son réseau de boutiques.

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (code mnémonique : ALVAP, code ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 57,4 M€.







