KUMULUS VAPE : Kumulus Vape franchit le cap des 10 M EUR de chiffre d'affaires avec une croissance de 63% en 2019

Kumulus Vape franchit le cap des 10 M€ de chiffre d'affaires avec une croissance de 63% en 2019

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : MLVAP), un des leaders français du e-commerce de la vape, enregistre un chiffre d'affaires de 10,6 millions d'euros sur l'ensemble de l'exercice 2019, en progression de 63% par rapport aux 6,5 millions d'euros publiés en 2018.

L'activité du groupe reste portée en 2019 par le segment BtoB (vente aux boutiques spécialisées) dont le chiffre d'affaires a plus que doublé par rapport à 2018. Sur la période, Kumulus Vape a renforcé sa force commerciale et ses investissements en marketing pour maintenir son rythme de croissance à des niveaux élevés.

Ces performances, conformes aux objectifs annoncés par la Société, sont d'autant plus satisfaisantes qu'elles s'inscrivent dans un contexte de marché moins favorable au second semestre (impact de la polémique sur le détournement de l'utilisation de la cigarette électronique aux Etats-Unis).

Cette dynamique, ancrée dans la durée, a d'ailleurs été saluée dans le classement « Champions de la Croissance 2020 » établi par le journal Les Echos, en partenariat avec Statista. Avec une progression de plus de 646% du chiffre d'affaires sur la période 2015-2018 (soit une croissance annuelle moyenne de 65%), Kumulus Vape a ainsi été classé en 37ème position au niveau national, tous secteurs confondus, et 3ème en région Auvergne Rhône-Alpes.

En 2020, Kumulus Vape poursuivra sa stratégie offensive de prise de parts de marché avec la volonté de confirmer, cette année encore, sa solide dynamique de croissance.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2019 : le 30 avril 2020 après Bourse

À propos de Kumulus Vape

Née en 2012, la Société Kumulus Vape compte parmi les pionniers européens de la cigarette électronique. Avec www.kumulusvape.fr, sa plateforme e-commerce, et kmls.fr, son activité de grossiste pour les boutiques spécialisées, la Société se positionne à la fois sur les marchés BtoC et BtoB. Son catalogue de près de 6500 références lui permet de satisfaire les besoins des débutants mais aussi des utilisateurs expérimentés, avec des marques comme Koddopod ou SMOK. Kumulus Vape est basé à Corbas, à quelques minutes au Sud de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 25 salariés.

Contacts

KUMULUS VAPE

Directeur de la communication

Vincent Baudoin

v.baudoin@kumulusvape.fr

Tél. : 06 10 84 52 59 ACTIFIN

Relations presse

Aminata Doucouré

adoucoure@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 23 ACTIFIN

Communication financière

Julien Mouret

jmouret@actifin.fr

Tél. : 01 56 88 11 14