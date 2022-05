KUMULUS VAPE : Kumulus Vape : Chiffre d'affaires du 1er trimestre 2022 : 12,1M EUR , +44%. Révision à la hausse de l'objectif annuel : 42M EUR attendus en 2022.

Corbas, le 5 mai 2022

Chiffre d'affaires du

1er trimestre 2022 : 12,1 M€, +44%

Révision à la hausse de l'objectif annuel :

42M€ attendus en 2022

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce la publication de son chiffre d'affaires du premier trimestre 2021 (janvier à mars).

Poursuite de la bonne dynamique de croissance au premier trimestre 2022

Au 1er trimestre de l'exercice 2022, Kumulus Vape réalise un chiffre d'affaires de 12,1 M€, en hausse de +44% par rapport au 1 er trimestre de l'année passée. Cette croissance, entièrement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle s'apprécie sur une base comparable déjà exigeante, avec une croissance de 95% au 1 er trimestre 2021 (vs 1 er trimestre 2020).

Sur le trimestre, le chiffre d'affaires représente près d'un tiers de celui réalisé sur toute l'année 2021, confirmant la montée en puissance du modèle, confortée mois après mois.

Cette solide performance a une fois encore été portée par l'activité BtoB (vente aux boutiques spécialisées), avec un chiffre d'affaires qui s'établit à 10,8 M€, en progression de 50%. Sur le marché BtoC (vente en ligne aux particuliers), l'activité est soutenue avec un chiffre d'affaires de 1,3 M€, en augmentation de 18%.

Objectif de 40 M€ révisé à 42M€ pour l'année 2022

Fort de ce 1 er trimestre réussi, où Kumulus Vape a toujours bénéficié d'une saisonnalité favorable à la vente de produits du vapotage, la Société se montre aujourd'hui confiante dans sa capacité à dégager sur l'exercice un nouvel objectif de chiffre d'affaires de 42 M€, par rapport aux 40 M€ initialement annoncés en février dernier.

Cette révision à la hausse de l'objectif de chiffre d'affaires s'inscrit dans un contexte général dégradé avec de fortes incertitudes liés à la crise sanitaire et économique en Chine, premier pays fournisseur de Kumulus Vape après la France, confirmant les nouvelles ambitions de la société.

Prochain rendez-vous :

Chiffre d'affaires du premier semestre 2022

28 juillet 2022

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment des marques propres comme Mexican Cartel ( grossiste Mexican Cartel ). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 50 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

