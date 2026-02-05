KUMULUS VAPE : ESG : Kumulus Vape maintient sa classification "Argent" et confirme sa position parmi les entreprises les plus responsables de son secteur

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce les résultats de sa quatrième notation extra-financière réalisée par EthiFinance ESG Ratings. Avec une note globale de 67/100* et le maintien du niveau Argent, le Groupe confirme sa trajectoire de progrès en matière de responsabilité environnementale, sociale et de gouvernance.



Une notation en progression malgré un référentiel renforcé



Pour la troisième année consécutive, Kumulus Vape a fait l'objet d'une évaluation approfondie de sa performance extra-financière par EthiFinance ESG Ratings, agence de notation indépendante spécialisée dans l'analyse ESG des entreprises européennes. Cette quatrième notation depuis 2021 porte sur les données de l'exercice 2024 et s'appuie sur un référentiel actualisé intégrant désormais une approche de double matérialité, conforme aux principes de la directive européenne CSRD (Corporate Sustainability Reporting Directive).

Avec une note globale de 67/100, en progression d'un point par rapport à l'année précédente (66/100**), Kumulus Vape conserve le niveau Argent et surperforme significativement son environnement de référence, la moyenne sectorielle s'établissant à 51/100 (et la moyenne nationale française à 62/100).

Ce résultat permet à Kumulus Vape de se hisser à la 5ème place du Top 5 de son sous-secteur « Vente au détail aux consommateurs » et de se positionner 13ème sur 114 entreprises du secteur global de la vente au détail.





Des progrès significatifs sur l'ensemble des piliers ESG



L'analyse détaillée met en évidence des progrès significatifs sur l'ensemble des quatre piliers ESG entre 2023 et 2024. La progression la plus notable concerne le pilier Environnement (+24 points, de 41 à 65), désormais au-dessus du benchmark (57) : elle traduit directement les engagements de Kumulus Vape en faveur de la transition bas-carbone. À ce titre, la publication en juin 2025 du premier bilan carbone complet du secteur de la vape, couvrant les scopes 1, 2 et 3, a permis de répondre à une attente majeure identifiée lors des évaluations précédentes. L'entreprise dispose ainsi d'objectifs quantitatifs de réduction à court terme, avec un engagement de -15 % d'ici 2030 par rapport à l'année de référence 2020.

Le pilier Social – Ressources Humaines affiche également une amélioration marquée (+11 points, de 57 à 68), très au-dessus du benchmark (39), portée par des avancées concrètes en matière de conditions de travail : le taux d'absentéisme a été divisé par trois, le taux de fréquence des accidents du travail a nettement reculé et la part des effectifs non permanents a diminué.

Cette dynamique positive se confirme aussi sur le pilier Social – Parties prenantes externes (+5 points, de 60 à 65, benchmark 40) et sur la Gouvernance (+5 points, de 62 à 67, benchmark 60), illustrant une progression solide et équilibrée sur l'ensemble des dimensions ESG.





Une démarche structurante en anticipation de la CSRD



Cette quatrième notation s'inscrit dans une démarche volontaire de transparence et de progrès continu. En participant activement au dialogue avec EthiFinance et en documentant rigoureusement ses pratiques, Kumulus Vape se prépare aux futures exigences de reporting extra-financier qui s'appliqueront progressivement aux PME cotées dans le cadre de la directive européenne CSRD.

Le référentiel EthiFinance 2025, aligné sur les normes EFRAG et les principes de double matérialité, constitue une étape préparatoire précieuse pour anticiper ces obligations et structurer une action extra-financière robuste et crédible.

Rémi Baert, dirigeant fondateur de Kumulus Vape, déclare : « Cette notation confirme la pertinence de notre stratégie RSE et récompense l'engagement de l'ensemble de nos équipes. La publication de notre premier bilan carbone en 2025 a marqué un tournant : nous disposons désormais d'une feuille de route claire pour réduire notre empreinte environnementale. Au-delà des scores, c'est une démarche de fond que nous construisons, en cohérence avec notre mission d'offrir une alternative responsable au tabac fumé. »

*Sauf indication contraire, l'ensemble des résultats présentés provient de la campagne d'évaluation ESG Ratings 2025 et n'est valable qu'à la date d'édition du rapport ESG, soit le 23/12/2025.

**Notation attribuée dans le cadre de la campagne d'évaluation 2024, sur la base des données 2023 et conformément à la méthodologie ESG Ratings 2024.

Prochain rendez-vous

Résultats annuels 2025

Jeudi 9 avril 2026 après Bourse







À propos de Kumulus Vape



Depuis sa création en 2012, Kumulus Vape s'est hissée parmi les principaux acteurs français de la cigarette électronique, portée par une mission claire : offrir une alternative fiable, accessible et responsable au tabac fumé, afin d'en atténuer les effets sanitaires et environnementaux. Cette ambition fondatrice guide toujours l'entreprise dans sa stratégie de développement omnicanale et responsable.

Implantée à Corbas, au cœur de la métropole lyonnaise, Kumulus Vape s'appuie aujourd'hui sur 70 collaborateurs et une organisation agile pour répondre aux besoins des consommateurs et professionnels du secteur. Son catalogue figure parmi les plus étoffés du marché, avec plus de 11 000 références accessible à travers ses plateformes e-commerce B2C et B2B, ainsi que dans son réseau de boutiques.

Cotée sur Euronext Growth Paris depuis juin 2021 (code mnémonique : ALVAP, code ISIN : FR0013419876), Kumulus Vape a réalisé en 2025 un chiffre d'affaires consolidé de 57,4 M€.







Contacts



Kumulus Vape

Vincent Baudoin

Directeur de la communication

v.baudoin@kumulusvape.fr

06 10 84 52 59

Laetitia De Touchet

Directrice financière

l.detouchet@kumulusvape.fr

06 82 32 16 99