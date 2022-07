KUMULUS VAPE : Chiffre d'affaires au 1ersemestre 2022 : 24,8 M EUR , +51%

Chiffre d'affaires au

1 er semestre 2022 : 24,8 M€, +51%

Révision à la hausse de l'objectif annuel :

45 M€ chiffres d'affaires attendus en 2022

Kumulus Vape (ISIN : FR0013419876 - Mnémonique : ALVAP), e-commerçant spécialisé dans la vente de cigarettes électroniques et de produits connexes (matériel, e-liquide et accessoires), regroupés sous le terme « vape », annonce ce jour la publication de son chiffre d'affaires du premier semestre 2022.

Une solide dynamique de croissance

Au titre du 1 er semestre 2022, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape s'établit à 24,8 M€, en progression de 51% par rapport aux 16,4 M€ enregistrés sur la même période de l'année passée. Cette solide performance, entièrement organique, est d'autant plus remarquable qu'elle s'inscrit sur une base de comparaison déjà exigeante, avec une croissance de près de 76% enregistrée au 1 er semestre 2021.

Ainsi, sur les 6 premiers mois, le chiffre d'affaires de Kumulus Vape représente déjà près de 72% du chiffre d'affaires réalisé sur l'ensemble de l'année 2021, confirmant la solide trajectoire de performance de la société.

Avec un chiffre d'affaires représentant 75% de celui réalisé en 2021, l'activité BtoB (vente aux boutiques spécialisées) confirme, une fois encore, ses performances avec un chiffre d'affaires de 22,2 M€, en hausse de 57% par rapport au 1 er semestre 2021. Le renforcement de la pénétration auprès des revendeurs sur l'ensemble du territoire, comme la digitalisation accrue de la plateforme logistique, sont au cœur de cette forte progression.

Sur le marché BtoC (vente en ligne aux particuliers), l'activité a également été très dynamique avec un chiffre d'affaires de 2,6 M€, en progression de 13% par rapport au 1 er semestre 2021.

Excellente visibilité pour le second semestre, un nouvel objectif de 45 M€ sur l'année

À l'occasion de la publication de son activité du 1 er trimestre, Kumulus Vape s'était fixé un objectif de chiffre d'affaires de 42 M€, déjà revu à la hausse une première fois par rapport aux 40 M€ initialement annoncés pour l'année 2022.

Avec ce premier semestre réussi et parfaitement orienté, la société est désormais confiante dans sa capacité à dépasser cet objectif. Le cap des 45 M€ de chiffre d'affaires est ainsi aujourd'hui fixé pour l'ensemble de l'exercice 2022, et ce malgré les incertitudes sur l'évolution des conditions économiques et sanitaires pour les prochains mois.

Cette confiance est confortée par l'excellent niveau d'activité actuel et le niveau de commandes attendu pour sur la deuxième partie de l'année.

Rémi Baert, Président et fondateur de Kumulus Vape, déclare : « Ce semestre, nous réalisons à nouveau une performance remarquable, qui nous permet de nous fixer de nouveaux objectifs avec la volonté partagée par l'ensemble de nos équipes de toujours nous dépasser. Depuis ses premiers pas en Bourse, Kumulus Vape a démontré sa capacité à tenir ses engagements et à dépasser les attentes. En 2022, nous entendons encore être au rendez-vous ! Malgré, un contexte général dégradé, la demande sur nos marchés ne faiblit pas. Nous profitons pleinement de cet élan grâce aux efforts menés en matière de modernisation de nos outils, de développement de partenariats et de nos marques propres mais aussi de services offerts à nos clients. Cette stratégie gagnante, associée à un engagement social et environnemental historique, nous place aujourd'hui à la pointe de l'écosystème français de la vape. »

À propos de Kumulus Vape

Kumulus Vape s'est rapidement imposé aux premiers rangs des acteurs français de la vape. Depuis sa création en 2012, l'Entreprise est animée par une mission : proposer grâce à la vape une alternative sûre et performante au tabac fumé pour réduire ses conséquences sanitaires et environnementales. Dans cette perspective, Kumulus Vape a bâti un des catalogues de cigarette électronique les plus riches du marché avec plus de 7 000 références disponibles au travers de ses plateformes e-commerce à destination des particuliers et des boutiques spécialisées, notamment des marques comme Wpuff ( grossiste Wpuff ). En 2021, malgré le contexte exceptionnel, l'Entreprise a réalisé un chiffre d'affaires de plus de 34,5 M€, en hausse de 53%. La Société est basée à Corbas, dans la Métropole de Lyon, et emploie aujourd'hui plus de 55 salariés. Kumulus Vape est inscrite sur Euronext Growth depuis juin 2021 (code ALVAP / ISIN : FR0013419876).

